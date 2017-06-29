FT: США опасаются перехода Westinghouse Electric в руки РФ или КНР

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа опасается, что американская компания Westinghouse Electric, начавшая в марте процедуру банкротства, может попасть в руки России или Китая. Об этом сообщила в среду британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, в Белом доме проходят регулярные дискуссии по этому вопросу. Власти пытаются найти покупателя для компании, занимающейся созданием ядерных реакторов и производством топлива для АЭС. При этом, как отмечает газета, не исключается возможность предоставления предприятию государственной поддержки.

Белый дом беспокоят как экономические последствия возможной потери компании, так и связанные с этим вопросы национальной безопасности, учитывая, в частности, то, что Westinghouse поставляет технологии для атомных субмарин ВМС США, отмечает FT.

"Этот вопрос намного шире, чем просто желание убедиться, что Westinghouse Electric остается стабильной американской компанией. Это очень важный вопрос безопасности Америки и ее союзников", - приводит издание слова министра энергетики США Рика Перри.

Американская Westinghouse Electric, являющаяся дочерней компанией японской корпорации Toshiba, подала в суд Нью-Йорка документы о банкротстве 29 марта 2017 года. Как отмечалось в распространенном заявлении, этот процесс будет проходить в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, что позволит провести реорганизацию без серьезных последствий для текущих проектов.

Toshiba приобрела Westinghouse Electric в 2006 году за $5,4 млрд в надежде получить ряд предложений по строительству реакторов в США, однако после аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года Toshiba начала испытывать трудности в связи с отказом от строительства новых атомных объектов в самой Японии и снижением количества заказов за рубежом. Параллельно с этим в связи с усилившимися требованиями безопасности Westinghouse Electric пришлось увеличивать расходы на строительство четырех ядерных энергоблоков в американских штатах Джорджия и Южная Каролина, что привело к росту убытков. Кризис усугубился после того, как в 2015 году Westinghouse Electric приобрела другую американскую фирму из этой же сферы CB&I Stone&Webster, в результате чего после завершения сделки издержки возросли в разы по сравнению с предварительными расчетами.