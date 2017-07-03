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Дворкович надеется, что Путин одобрит программу цифровой экономики в течение двух недель

Экономика и бизнес
3 июля, 13:00 UTC+3 РИМ 3, июля. /ТАСС

Вице-премьер РФ также пригласил инвесторов из Италии принять участие в развитии этого направления

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РИМ, 3 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович надеется, что программа цифровой экономики будет одобрена президентом России в течение двух недель. Об этом он сообщил, выступая с презентацией возможностей расширения торгово-экономического сотрудничества России и Италии.

"Дополнительные возможности даст реализация нового проекта, который, надеюсь, уже через две недели будет одобрен президентом, проект развития цифровой экономики", - сказал он.

Вице-премьер также пригласил итальянских инвесторов поучаствовать в развитии цифровой экономики. "Мы вложим в этот проект серьезные ресурсы, надеемся здесь на государственно-частное партнерство, в котором могут участвовать иностранные компании", - отметил Дворкович.

Программа цифровой экономики России

Помощник президента РФ Андрей Белоусов говорил в ходе конференции "Российская электроника. Поиск новых точек роста", что программа развития цифровой экономики будет рассмотрена на Совете при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, который состоится 5 июля. Там, в частности, будут обсуждаться вопросы финансирования этой программы: источники, механизмы и объемы. По итогам Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля доработать проект программы "Цифровая экономика" в части финансирования.

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По словам Белоусова, правительство РФ в настоящее время обсуждает возможность создания фонда цифровой экономики (наподобие дорожного) объемом примерно 100 млрд рублей, но это пока ориентировочные цифры. Эти деньги помогут создать, в том числе, инфраструктуру (сети, ЦОДы, аппаратная часть) для цифровой экономики России, пояснял помощник президента. До этого Дворкович говорил ТАСС, что финансирование программы цифровой экономики может осуществляться из отдельного фонда или напрямую из бюджета.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров (министерство занималось подготовкой программы развития цифровой экономики России до 2024 г.) неоднократно заявлял о возможности создания отдельного фонда для финансирования программы. Предполагается, что в этот фонд могли бы быть объединены отчисления операторов на устранение цифрового неравенства, средства от продажи частот и другие средства.

Замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев в середине июня сообщал ТАСС, что министерство ждет от Минкомсвязи детальной информации по конкретным направлениям, требующим финансирования из госбюджета, и соответствующим объемам. По его словам, сама идея создания отдельного фонда цифровой экономики заслуживает обсуждения, но нуждается в доработке.

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