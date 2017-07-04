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Греф предлагает детально проработать управление программой развития цифровой экономики

Экономика и бизнес
4 июля, 13:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

По мнению президента Сбербанка, реализация программы способна стать новым импульсом для научно-технологического развития России

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Реализация программы развития цифровой экономики может стать новым импульсом для развития страны, но в ходе обсуждения необходимо проработать вопросы управления программой и механизмы финансирования, заявил ТАСС президент Сбербанка Герман Греф в преддверии презентации программы на заседании президентского совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое состоится 5 июля.

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"В рамках дальнейшего обсуждения этой инициативы важно более детально проработать вопросы управления программой, а также формирование соответствующего инвестиционного климата и механизмов финансирования, в том числе венчурного", - заявил Греф.

"Реализация программы "Цифровая экономика" способна стать новым импульсом для научно-технологического развития России с фокусом на цифровые технологии будущего, такие как искусственный интеллект, блокчейн, big data, облачные сервисы, виртуальная и дополненная реальность, дроны и роботы, "интернет вещей" и другие", - добавил президент Сбербанка.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил до 1 июня 2017 г. подготовить программу мер для развития цифровой экономики, которая позволит сократить почти двукратное отставание России в сфере высоких технологий от наиболее развитых стран.

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Проект программы содержит 9 направлений: регулирование, информационная инфраструктура, исследования и разработки, система управления, кадры и образование, информационная безопасность, государственное управление, "умный город" и цифровое здравоохранение.

По словам Грефа, программа предполагает "использование комплексного подхода к стимулированию технологических инноваций, увязывающего в единое целое формирование базовых институциональных условий для цифровой экономики, развитие сквозных технологий, основанных на фундаментальных исследованиях, и меры по созданию предложения и формированию спроса на цифровые инновации на конкретных отраслевых рынках".

В данный момент правительство обсуждает возможность финансирования программы с помощью фонда цифровой экономики объемом примерно 100 млрд рублей.

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