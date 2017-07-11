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WSJ: новые санкции США против РФ могут нанести ущерб американским компаниям

Экономика и бизнес
11 июля, 5:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, июля. /ТАСС

Российские компании смогут воспользоваться законопроектом в случае его принятия, чтобы исключить участие американских компаний в разработке крупнейших месторождений в мире, пишет издание

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Dario Lopez-Mills

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Находящийся на рассмотрении Конгресса США законопроект об усилении санкционного давления на Россию в случае утверждения нанесет существенный урон американским нефтегазовым компаниям и поможет их конкурентам из РФ и Китая. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal (WSJ).

Одно положение

Проблема заключается в положении проекта закона, посвященном расширению перечня ограничений на взаимодействие американских и российских компаний, пишет WSJ.

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"Компаниям США уже запрещено инвестировать и оказывать консультационные услуги при реализации нефтегазовых проектов в России. Однако законопроект [в случае утверждения - прим. ТАСС] запретит им принимать участие в любом проекте, в котором задействованы и попавшие под санкции российские фирмы. На практике это способно отрезать компании США от крупнейших проектов освоения глубоководных месторождений и таким образом сыграть на руку России и Китаю", - пишет газета.

Она приводит в пример некое месторождение, которое разделено на блоки, предоставленные в разработку разным компаниям. Власти страны, на территории которой находится это месторождение, потребуют от участников проекта создать совместную инфраструктуру в целях оптимального освоения запасов сырья. Появление в числе разработчиков российской компании, числящейся в санкционном списке США, автоматически исключит участие американских фирм.

Контроружие против США

Как отмечает газета, российский бизнес даже сможет использовать в своих целях законопроект, находящийся на рассмотрении Конгресса США. Для этого достаточно будет целенаправленно направлять заявки на право участвовать в освоении того или иного месторождения. Американским конкурентам придется отзывать свои заявки и уступать их соперникам из Европы и Китая, которые не связаны подобными ограничениями.

Издание приводит оценку вице-президента американского Национального совета внешней торговли в Нью-Йорке Ричарда Савайи. Он полагает, что одно отдельно взятое положение законопроекта лишит компании США прав осваивать месторождения нефти и газа на около $100 млрд в течение 10 лет.

В середине июня Сенат принял законопроект об усилении давления на Иран, в который включена поправка о значительном усилении и расширении санкционного режима в отношении России.

Законопроект, в частности, предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных в прошлые годы на основании исполнительных указов президента США Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с Россией. Предложенная поправка также коснется ограничений, которые Обама применил в конце 2016 года в отношении граждан РФ, подозреваемых Вашингтоном в кибератаках на американские политические институты. Если законопроект в итоге будет принят Палатой представителей и подписан президентом, конкретно эти санкции можно будет отменить только посредством принятия другого закона, администрация США по своей воле это сделать не сможет.

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