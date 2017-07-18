Минфин РФ пока не планирует расширять список банков - продавцов "народных" ОФЗ

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минфин РФ пока не видит необходимости расширять список банков-агентов, которые имеют право продавать облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н, сейчас их продают Сбербанк и ВТБ24). Об этом сообщил ТАСС замминистра финансов Сергей Сторчак.
"Пока потребности мы не чувствуем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, нет планов и продавать ОФЗ-н через брокеров.
"Для населения идеология брокерских отношений, думаю, тяжеловата. Не усматриваем необходимости", - сказал замминистра.
Сейчас "ажиотажный спрос (на ОФЗ-н) прошел, остается устойчивый спрос", сказал Сторчак.
Как ранее сообщал ТАСС Сторчак, Минфин может рассмотреть расширение списка банков, продающих облигации федерального займа для населения, в случае замедления темпов продаж.
Минфин РФ объявил о размещении с 6 июня дополнительного выпуска ОФЗ для населения объемом 15 млрд руб. по номиналу. Глава департамента государственного долга Минфина РФ Константин Вышковский на прошлой неделе сообщал ТАСС, что второй, дополнительный выпуск ОФЗ-н реализован уже почти наполовину - на 7 млрд рублей.
Первый выпуск ОФЗ-н Минфин России разместил в апреле также в объеме 15 млрд рублей. Доход от вложения в эту ценную бумагу составляет до 8,5% годовых и превосходит ставки по депозитам в коммерческих банках.
При этом государство гарантирует возврат всех вложенных средств в любой момент времени по первому требованию инвестора, поскольку ОФЗ-н являются долгом российского правительства. Физические лица с апреля смогут приобрести ОФЗ-н в любом из примерно 1400 отделений Сбербанка и ВТБ24 по всей стране.