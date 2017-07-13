САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Третий выпуск ОФЗ для населения может быть размещен в 2018 году, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак в кулуарах Международного финансового конгресса.

"Новый (выпуск) наверняка будет в следующем году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Объем выпуска следующего года будет определен по итогам размещения второго выпуска, его темпов, заметил Сторчак. "Первая волна, как всегда, была мощной, вторая волна немножко длинная. Исходя из того, что интерес сохраняется, думаю, мы этот интерес поддержим", - сказал он. При выходе на облигационный рынок важно мнение банков-агентов, так как они работают с конечным потребителем, подчеркнул замминистра.

По его мнению, бумаги первого выпуска покупали не только опытные инвесторы. При этом "количество людей, имеющих свободные денежные средства, не так много, к сожалению", считает Сторчак.

Минфин начал продажу ОФЗ-н 26 апреля через отделения Сбербанка и ВТБ 24. Первый транш на 15 млрд руб. банки реализовали примерно за месяц. Средний размер чека у Сбербанка составил 1 млн рублей, у ВТБ 24 - 1,3 млн рублей. 6 июня Минфин объявил о продаже второго транша ОФЗ-н на 15 млрд рублей.

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