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Эксперт: отзыв лицензии банка "Спурт" не сильно повлияет на банковскую сферу Татарстана

Экономика и бизнес
21 июля, 10:38 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 21, июля. /ТАСС

Председатель совета Банковской ассоциации республики Людмила Китайцева заявила, что несмотря на отзывы лицензий, "в Татарстане все равно остается одна из самых мощных банковских сфер в Поволжье"

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КАЗАНЬ, 21 июля. /ТАСС/. Отзыв лицензии у "Спурт банка" не повлияет на устойчивость банковской сферы Татарстана, рассказала в пятницу ТАСС председатель совета Банковской ассоциации Татарстана Людмила Китайцева.

"Даже с учетом отзыва лицензии у шестого банка ["Спурт банка" - прим. ТАСС] в регионе с начала года банковская система останется устойчивой. У нас есть крупные федеральные банки, куда вкладчики переходят. Кроме того, у нас остается еще девять сильных региональных банков. Несмотря на отзывы [лицензий банков], в Татарстане все равно остается одна из самых мощных банковских сфер в Поволжье", - сказала она.

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Как сообщал ТАСС, Банк России отозвал с 21 июля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у казанского акционерного коммерческого банка "Спурт". Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 июля 2017 года занимала 183-е место в банковской системе РФ. По данным ЦБ, при неудовлетворительном качестве активов "Спурт" неадекватно оценивал принятые риски.

Банк России неоднократно применял в отношении банка "Спурт" меры надзорного реагирования. Руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности.

С 28 апреля 2017 года введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов в банке "Спурт" сроком на три месяца. На такие меры регулятор пошел в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения. Одновременно ЦБ возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев.

Банк "Спурт" является участником системы страхования вкладов. Страховой случай считается наступившим с даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов, на которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении обязательств банка в иностранной валюте.

Отзыв лицензии, осуществленный до срока окончания действия моратория на удовлетворение требований кредиторов, не отменяет правовые последствия его введения, в том числе обязанность АСВ по выплате страхового возмещения по вкладам, подчеркивается в сообщении ЦБ.

Банковский кризис в Татарстане

С конца декабря 2016 года в Татарстане разразился банковский кризис. 3 марта Банк России отозвал лицензии у Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка. 5 апреля регулятор лишил лицензии еще один местный банк - Татагропромбанк, который занимал 400-е место по величине активов в РФ, согласно данным отчетности на 1 марта 2017 года.

По решению Арбитражного суда Татарстана они признаны банкротами. 28 апреля Банк России ввел временную администрацию еще в одном татарстанском банке - "Спурт банке" - в лице госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" сроком на шесть месяцев и мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца.

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Санация на финансовом рынке Проблемы банковской системы Татарстана
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