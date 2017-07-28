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"Ъ": коллекторы поручают переговоры с должниками роботам

Экономика и бизнес
28 июля, 5:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

По закону оператор может звонить должнику не чаще двух раз в неделю, в то время как автоинформатор может общаться с клиентами в два раза чаще

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Коллекторские агентства России все чаще обращаются к технологии, позволяющей проводить переговоры с должниками по стандартному шаблону при помощи робота. Об этом пишет в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка.

"Внедрение робота позволило перевести около 10% операторов на другие проекты. В 2018-2019 годах мы планируем заместить роботом до 30% операторов", - рассказал изданию Дмитрий Теплицкий, гендиректор дочернего коллекторского агентства Сбербанка "Активбизнесколлекшн". Компания первой в России поручила переговоры с должниками искусственному интеллекту. По итогам пилотного проекта эффективность робота оказалась на 18% выше, чем у новичка, проработавшего менее двух месяцев.

В агентстве "Секвойя Кредит Консолидейшн" планируют автоматизировать общение с должниками до конца 2017 года. "Робот сможет прорабатывать определенный сегмент портфеля, например, когда должник активно дает обещание заплатить и ему необходимо позвонить больше двух раз в неделю", - сказал гендиректор компании Алексей Терский. Как отмечает издание, по закону оператор может звонить должнику не чаще двух раз в неделю, в то время как автоинформатор может общаться с клиентами до четырех раз в неделю.

С роботом-коллектором уже попробовали работать банки. Как рассказали изданию в Сбербанке, до конца года организация передаст технологии часть удаленных коммуникаций с клиентами. В Совкомбанке робот используется уже месяц: в ряде регионов программа взаимодействует с должниками на ранней стадии просрочки, напоминая о платеже.

Робот-коллектор самостоятельно звонит должнику, сообщает ему просрочке и ведет переговоры по общему шаблону. Однако пока робот не всегда распознает слова должника: после второго сбоя система обещает перезвонить позднее.

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