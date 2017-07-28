Источник: ЕС намерен утвердить расширение санкций против РФ из-за Siemens до августа

БРЮССЕЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. ЕС намерен до начала августа официально утвердить расширение санкционного списка в отношении России в связи со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в Крым. Об этом сообщил ТАСС в пятницу дипломатический источник в миссии одной из стран ЕС в Брюсселе.

"Мы намерены завершить процедуру утверждения санкций до начала августа", - сказал он.

26 июля послы ЕС достигли принципиального согласия о введение дополнительных ограничительных мер против четырех физических и трех юридических лиц из России, однако для вступления этого решения в силу требуется еще одобрение Совета ЕС. В настоящий момент в "черный список" ЕС для России включены 150 физических и 37 юридических лиц. Всем фигурантам списка запрещен доступ на территорию ЕС, а их финансовые активы в европейских банках подлежат заморозке. Действие этого списка продлевается каждые полгода, нынешняя редакция действует до конца сентября.

Как сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник, новые санкции могут коснуться представителей Министерства энергетики, а также компаний, якобы занимавшихся транспортировкой турбин на полуостров.

Концерн Siemens 21 июля заявил о приостановке поставок энергооборудования российским фирмам, поскольку, по его утверждению, четыре поставленные для электростанции в Тамани газотурбинные установки были перемещены в Крым в обход санкций Евросоюза.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров при этом ранее подчеркивал, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. По словам министра, симферопольская и севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного. У турбин есть российский сертификат, отмечал глава Минпромторга.