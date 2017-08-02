Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев рассчитывает, что "Сколково" активно подключится к "Цифровой экономике"

Экономика и бизнес
2 августа, 14:01 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 2, августа. /ТАСС

Премьер-министр напомнил, что "Сколково" уже участвует в реализации национальной технологической инициативы

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что "Сколково" активно подключится к реализации программы "Цифровая экономика". "Надеюсь, что "Сколково" активно подключится к выполнению новой программы "Цифровая экономика", которую я утвердил буквально три дня назад", - заявил он на заседании попечительского совета Фонда развития центра разработки и коммерциализации новых технологий.

Смотрите также

Путин включил цифровую экономику в список главных направлений стратегического развития РФ

Россия вошла в список перспективных стран по уровню развития цифровой экономики

Умные люди, умные города: что надо знать о программе развития цифровой экономики

Премьер напомнил, что "Сколково" также активно участвует в реализации национальной технологической инициативы.

Глава правительства констатировал, что проект "Сколково" "не просто состоялся, а успешно развивается". Он назвал этот проект одним из крупных заделов для построения экономики будущего. Премьер отметил, что число резидентов "Сколкова" уже составило более 1600, а объем их выручки за 2016 год почти достиг 50 млрд руб.

Глава кабмина подчеркнул, что "Сколково" уже превратилось в настоящий город. Здесь функционирует университет, более трети преподавателей которого имеют опыт работы за рубежом. Всего же в "Сколкове" трудятся более 3 тыс. человек, для жизни и работы которых создается все необходимая инфраструктура.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Журналист "Новой газеты" Нурматов пытался покончить с собой в суде
2
Три человека погибли в результате крушения лодки с туристами в Турции
3
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
4
Дмитрий Тулин: ЦБ не ждет сильных потрясений для банковской системы
5
Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университет
6
Биткоин разделился на две валюты
7
ВФЛА объявила о дисквалификации шестерых легкоатлетов за допинг
Темы дня
Новости партнеров
Реклама