Медведев рассчитывает, что "Сколково" активно подключится к "Цифровой экономике"

ГОРКИ, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что "Сколково" активно подключится к реализации программы "Цифровая экономика". "Надеюсь, что "Сколково" активно подключится к выполнению новой программы "Цифровая экономика", которую я утвердил буквально три дня назад", - заявил он на заседании попечительского совета Фонда развития центра разработки и коммерциализации новых технологий.

Премьер напомнил, что "Сколково" также активно участвует в реализации национальной технологической инициативы.

Глава правительства констатировал, что проект "Сколково" "не просто состоялся, а успешно развивается". Он назвал этот проект одним из крупных заделов для построения экономики будущего. Премьер отметил, что число резидентов "Сколкова" уже составило более 1600, а объем их выручки за 2016 год почти достиг 50 млрд руб.

Глава кабмина подчеркнул, что "Сколково" уже превратилось в настоящий город. Здесь функционирует университет, более трети преподавателей которого имеют опыт работы за рубежом. Всего же в "Сколкове" трудятся более 3 тыс. человек, для жизни и работы которых создается все необходимая инфраструктура.