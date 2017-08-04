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Nikkei: Toyota и Mazda совместно профинансируют создание электромобилей

Экономика и бизнес
4 августа, 4:14 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 4, августа. /ТАСС

Концерны совместно построят завод в США с годовой мощностью до 300 тыс. автомобилей, главным образом это будут кроссоверы

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ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Крупные японские концерны Toyota и Mazda намерены заключить партнерство с целью разработки автомобилей с электродвигателями и создания совместного предприятия на территории США. Об этом в пятницу сообщила деловая газета Nikkei.

По ее сведениям, представители двух компаний ведут переговоры о том, что Toyota приобретет 5% акций Mazda, а та в свою очередь также вложит средства для формирования партнерства. За счет этого обе корпорации рассчитывают выйти на мировой рынок электромобилей в 2019-2020 годах.

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В качестве одного из ключевых направлений для сбыта продукции Toyota и Mazda продолжают рассматривать США. Чтобы сократить издержки и направить больше средств на развитие передовых технологий, концерны совместно построят там завод с годовой мощностью до 300 тыс. автомобилей, главным образом это будут кроссоверы. Сейчас у Toyota в США есть шесть предприятий, в то время как у Mazda - ни одного, поэтому поставки осуществляются из Японии и Мексики.

В 2015 году оба автопроизводителя объявили о расширении сотрудничества в области технологий безопасного вождения и разработки машин, которые наносят минимальный вред окружающей среде. Однако тогда речь о совместном вложении капитала не велась.

Расширение партнерства Toyota и Mazda, отмечает издание, происходит в связи с укрепляющейся тенденцией к формированию мирового рынка автомобилей за счет продукции крупных концернов, среди которых помимо Toyota-Volkswagen, альянс Renault-Nissan и General Motors (GM).

Также решение двух компаний включиться в борьбу за долю на рынке электромобилей связано с ужесточением экологических норм по всему миру и решением властей Великобритании и Франции перестать продавать машины с дизельными и бензиновыми двигателями к 2040 году.

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