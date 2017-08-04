В НБУ сообщили, что на "дочку" Сбербанка на Украине пока покупателей нет

КИЕВ, 4 августа. /ТАСС/. В Национальном банке Украины (НБУ) на данный момент заявок на покупку "дочки" российского Сбербанка нет. Об этом в пятницу ТАСС сообщил пресс-секретарь пруденциального надзора НБУ Андрей Кравец.

"НБУ подтверждает, что 3 августа 2017 года пакет документов от гражданина Белоруссии и Кипра Виктора Прокопени для согласования опосредованного (через Паритетбанк) приобретения 100% акций Сбербанка отозван. Документов от других потенциальных инвесторов на покупку акций Сбербанка в НБУ не поступало", - сказал он.

Кравец также уточнил, что 14 июля регулятор получил письмо от украинского бизнесмена Александра Ярославского, в котором было выражено намерение направить в НБУ пакет документов для согласования приобретения существенного участия в Проминвестбанке (принадлежит Внешэкономбанку - прим. ТАСС).

"По состоянию на 3 августа Ярославский не подавал документов на приобретение существенного участия в Проминвестбанке", - отметил собеседник.

Продажа украинского Сбербанка

Другими претендентами на покупку украинского Сбербанка был консорциум в составе латвийского Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову) и частная белорусская компания Саида Гуцериева. Однако 28 июля НБУ не дал согласия на сделку. Основанием для отказа стало "непредоставление необходимых и достаточных документов для осуществления проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины".

Что касается Прокопени, инвестор решил сконцентрироваться "на других планируемых инвестициях и проектах".

Сбербанк принял решение о продаже украинской "дочки" после того, как в марте этого года президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении пяти украинских банков с российским капиталом. Под санкции подпали Сбербанк Украины, ВТБ, Проминвестбанк, VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую "дочку" Sberbank Europe) и БМ Банк (принадлежит ВТБ). Зампред НБУ Катерина Рожкова заявила, что перспектив развития на Украине у российских банков нет, и они должны покинуть рынок.

Сбербанк также ищет покупателя на свой второй украинский банк - VS Bank.