Первое судно с углем из США прибудет на Украину в начале сентября

КИЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Первое судно с углем из США объемом 85 тысяч тонн прибудет на Украину в начале сентября. Об этом сообщила в пятницу заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко.

"Первое судно из США объемом 85 тысяч тонн ожидается принять в порту "Южный" (Одесская область) уже в начале сентября. Следующие 120 тысяч тонн, по условиям контракта, поступят до конца сентября. Суммарно до конца 2017 года планируется около 700 тысяч тонн", - написала она в Facebook.

31 июля один из ведущих производителей электроэнергии на Украине "Центрэнерго", контрольный пакет акций которого принадлежит государству, подписал с американской компанией Xcoal Energy & Resources соглашение о поставках 700 тысяч тонн энергетического угля до конца года. Как сообщил тогда глава украинской компании Олег Козенко, стоимость каждой поставки будет отличаться друг от друга, а цена угля первой поставки составит $113 за тонну.

В августе состоится двусторонняя встреча между представителями Министерств энергетики Украины и США по стратегическим поставкам угля для украинских нужд.

Американский антрацит будет обходиться дороже, чем уголь аналогичной марки из России и Донбасса, что может привести к росту тарифов на электроэнергию. Российский антрацит Украина закупала по $60-70 за тонну, а донбасский обходился еще дешевле.