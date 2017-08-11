Национальный расчетный депозитарий создаст платформу для учета криптоактивов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московская биржа) начал разработку блокчейн-платформы пост-трейдингового обслуживания цифровых активов. Об этом говорится в сообщении компании. Партнером НРД выступает блокчейн-платформа для выпуска криптографических токенов и проведения краудфандинговых кампаний Waves.

"Платформа, которую мы намерены создать, должна обеспечивать не только технологическую, но и юридическую защиту всех сторон, вовлеченных в обращение новых инструментов, предоставляя необходимый комплекс пост-трейдинговых услуг инвесторам, кастодианам и новым институтам этого сектора цифровой экономики", - считает председатель правления НРД Эдди Астанин.

По мнению основателя и гендиректора Waves Александра Иванова, работа с новыми типами финансовых инструментов будет интересна широкому кругу игроков, включая банки, пенсионные фонды и инвесторов.

Первый прототип платформы может быть продемонстрирован в 2018 году, возможность запуска сервиса будет зависеть от наличия нормативно-правовой базы. Она позволит учитывать и хранить токенизированные и криптовалютные активы, осуществлять по ним расчеты, а также проводить идентификацию владельцев криптовалютных кошельков.