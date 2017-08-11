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Россельхознадзор сообщил, что Россия не импортирует яйца из ЕС

Экономика и бизнес
11 августа, 14:18 UTC+3 МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Как отметили в ведомстве, существует вероятность завоза такой продукции из стран ЕврАзЭС

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© Денис Абрамов/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Россия не импортирует пищевые яйца из Евросоюза, где произошел скандал из-за небезопасности этой продукции, однако не исключена вероятность их завоза из стран ЕврАзЭС. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Пищевое яйцо из Евросоюза не имеет доступа на российский рынок, причиной тому является отсутствие аккредитованных предприятий для поставок в Россию. Запрет на поставки пищевого яйца не связан с продэмбарго - эта ситуация и ранее была таковой. Учитывая насыщение российского рынка отечественным яйцом для пищевых целей, работа по аккредитации предприятий Евросоюза не проводилась", - сказала она.

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Однако, по словам Мелано, есть вероятность завоза такой продукции из соседних с Россией стран, например, партнеров по ЕврАзЭС. Правда, пока таких случаев выявлено не было, добавила представитель Россельхознадзора.

"Есть доля вероятности, что такое яйцо может поступать в нашу страну через страны ЕврАзЭС, но в своей работе на административных границах с Казахстаном и Беларусью мы с попытками нелегального ввоза таковой продукции не сталкивались", - отметила она.

Как сообщила ранее представитель Еврокомиссии Мина Андреева, комиссия приняла решение созвать 26 сентября внеплановую встречу представителей всех заинтересованных сторон по скандалу с зараженными фипронилом яйцами, которые обнаружены в 15 странах как ЕС, так и за его пределами.

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