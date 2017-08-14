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Арбитраж отказал миноритарию "Башнефти" привлечь его как соистца по иску к "Системе"

Экономика и бизнес
14 августа, 11:00 UTC+3 /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Против вхождения Алексея Кислицына в дело выступили представители "Роснефти", так как он не является историческим акционером "Башнефти"

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) оставил в силе решение Арбитражного суда Башкирии, отказавшего миноритарию "Башнефти" Алексею Кислицыну в привлечении его в качестве соистца по иску к АФК "Система" на 170,6 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"14 августа суд постановил определение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу Кислицына без удовлетворения", - сказал судья.

Ранее по ходатайству "Роснефти" Арбитраж Башкирии арестовал активы АФК - 31,76% МТС, 100% сети клиник "Медси" и 90,47% Башкирской электросетевой компании (БЭСК) в рамках рассмотрения иска нефтяной компании о взыскании 170,6 млрд руб. убытков, якобы причиненных "Башнефти" во время реорганизации в 2014 г. При этом суд отказал миноритарию "Башнефти" Алексею Кислицыну в привлечении его в качестве соистца. Ранее Кислицын просил войти в дело как владелец 216 обыкновенных акций "Башнефти".

Представители "Роснефти" на заседании выступили против его вхождения в дело, аргументировав это тем, что Кислицын не является историческим акционером "Башнефти", "приобрел акции во время суда", и он не располагает материалами дела. Представители АФК "Система", напротив, поддержали заявление.

Позиции сторон

Во время заседания Кислицын обосновал свою позицию имущественными интересами. "Я обратился за судебной защитой точно так же, как и мажоритарные акционеры. Когда крупные компании судятся между собой, чаще всего страдают миноритарные акционеры. Я боюсь, что стороны заключат мировое соглашение, <…> эта ситуация кончится тем, что выгоду получит в итоге "Роснефть", а не "Башнефть", - считает он.

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Представитель "Роснефти" в суде заявил, что считает определение суда первой инстанции законным. "Суд (первой инстанции - прим. ТАСС) сказал, что Кислицын злоупотребляет своим правом, так как приобрел акции во время судебного заседания. <…> На стадии подачи ходатайства было четыре разных подписи Кислицына, при этом Кислицын - адвокат с 20-летним стажем. Это (такие действия - прим. ТАСС) направлено на затягивание судебного разбирательства, то есть Кислицын действует не в интересах корпорации; привлекая в дело такого соистца, мы снова повторим судебное заседание с самого начала", - сказал представитель "Роснефти".

Представитель АФК "Система" просил суд жалобу Кислицына удовлетворить. "Кислицына нужно выслушать, чтобы потом решение суда нельзя было отменить на том основании, что Кислицына не выслушали", - отметил он.

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