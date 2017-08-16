"Известия": "дыра" в капитале банка "Югра" выросла в четыре раза

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Отрицательный капитал КБ "Югра", лишенного 28 июля лицензии на осуществление банковских операций, вырос с 7,04 млрд рублей, до 31,14 млрд рублей. Временная администрация по управлению банком предписала кредитной организации создать дополнительные резервы на 24,1 млрд рублей, пишет в среду газета "Известия", в распоряжении которой оказался соответствующий приказ.

По информации издания, в приказе руководителя временной администрации Галины Алексенцевой перечисляются активы в виде кредитов различным компаниям и ценных бумаг, которые, с точки зрения временной администрации, требуют дополнительных резервов. Итоговая сумма доначисленных резервов составила 24,1 млрд рублей.

Экс-руководство банка выразило несогласие с этим решением, отметив, что временная администрация не учла недвижимость, находящуюся в залоге в качестве обеспечения по кредитам.

"Как и в случае с предыдущими начислениями резервов, мы не согласны. Банк ранее корректировал резервы на обеспечение, однако почему залоговое обеспечение на 24 млрд рублей перестало корректировать резервы, мы не понимаем", - приводит газета комментарий экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева.

Банк "Югра", который входил в топ-30 по активам, лишился лицензии в связи с полной утратой капитала, 10 июля в банке была введена временная администрация. Крах "Югры" стал крупнейшим случаем в истории по объему выплат вкладчикам из Агентства по страхованию вкладов: всего подлежит выплате 169,2 млрд рублей. Как сообщалось ранее, по состоянию на 14 августа около 90% вкладчиков "Югры" получили страховое возмещение на сумму 156,1 млрд руб.