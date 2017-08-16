Эксперт: из-за плохой погоды сбор меда в регионах уменьшится на 20-25%

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Сбор меда в российских регионах в 2017 году проходит с задержками и будет менее обильным, чем в прежние годы - сказалась холодная и дождливая погода весной и летом. Во многих регионах пчелы понесли мед только в конце июля - начале августа, когда погода начала исправляться, и если в прежние годы середина августа становилась рубежом, когда пчеловоды прекращали качать мед и приступали к подготовке ульев на зиму, то этим летом сроки сместились на две-четыре недели. Эксперты прогнозируют, что валовый сбор по итогам лета окажется меньше на 20-25%.

"Непогода сказалась. Мы ожидали больше собрать, но весной часто шли дожди и смывали пыльцу, кроме того, ночи были холодные, а ночью, при температуре ниже 10 градусов, растения нектар не выделяют, - рассказал ТАСС президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов. - Летом ситуация начала выправляться, тем не менее, меньше где-то на 20-25% валовой сбор будет, а в некоторых регионах даже хуже".

Он отметил, что низкий медосбор отмечается в Ставропольском, Хабаровском, Красноярском краях, но в регионах, где мед является признанным брендом, то есть в Башкирии и на Алтае, цифры выглядят лучше. "У хорошего пчеловода плохого года не бывает, а здесь все пчеловоды опытные", - сказал Бутов в ходе поездки в Уфу.

Ленобласть: от паники - к осторожному оптимизму

"В начале лета у пчеловодов Ленинградской области была паника, - сказал ТАСС директор областного Агентства по пчеловодству Сергей Аршавский. - Из-за плохой погоды никакие растения не цвели, пчелы не приносили пыльцу, а из- за дождей не вылетали из ульев".

К концу июля погода стала исправляться, что дало пчеловодам надежду на урожай, однако сроки медосбора в области сдвинулись на 2-3 недели. "В этом году середина августа стала не окончанием, а пиком сезона медосбора", - сказал Аршавский. По его оценке, медосбор 2017 года будет небольшим, но лучше, чем год назад, когда из-за постоянных дождей в ульях почти не было меда и пчеловоды собрали всего около 300 тонн продукта, тогда как нормальным для Ленобласти считается сбор на уровне 1,4-1,6 тысячи тонн. Пчеловодством в 47 регионе занимаются около тысячи хозяйств, их основной продукт - мед специфического северного сорта "клеверо-малиново-кипрейное разнотравье".

Поздний взяток (забор меда из ульев), по словам эксперта, создает сложность для пчеловодов, потому что пчелы вне зависимости от погодных условий начинают с середины августа готовить свои гнезда к зиме, поэтому могут проявлять агрессию при попытке человека проникнуть в улей.

Псков и Пенза: не худший год

В Пензенской области пчеловоды наблюдают, как пчелы из- за погоды отодвинули сроки сбора меда, сезон медосбора сместился практически на месяц. Председатель некоммерческого партнерства по поддержке пчеловодства в Пензенской области "Пензенский мед" Сергей Цыганов пока не берется прогнозировать итоги сезона-2017.

"Если в прошлом году пчелы вышли на взяток уже в начале июня, то сейчас мы наблюдаем, как пчелы наверстывают упущенное из-за непогоды время и активно вылетают из ульев, вышли на взяток с 5 июля, это практически сроки сместились на месяц. Необходимо дождаться окончания сезона медосбора и завершения откачки меда. Пензенские пчеловоды только начали этот процесс и только-только открыли первые соты. Точные данные по результатам медосбора стоит ждать не раньше сентября", - уточнил эксперт.

Псковские пчеловоды, несмотря на обилие дождливых дней этим летом, полны оптимизма. Пасечник Михаил Иванов держит более 100 ульев. Он считает, что в этом году урожай меда средний, а то и выше по сравнению с прошлым годом. "У меня и у подавляющего большинства товарищей сейчас сбор меда средний, но лучше, чем в прошлом году. Нынче, несмотря на все дожди, по пасеке хожу все-таки не в сапогах", - признается он.

По словам Светланы Владимировой, которая содержит 180 ульев, в этом году сбор меда вырастет в два раза. "В этом году взяток поздний, только в августе пчелы понесли мед. В день привес составляет до 4,5 кг, это хороший результат", - говорит она. В Псковской области насчитывается около 5000 пчеловодов, примерно 100 относительно крупных индивидуальных пчеловодческих хозяйств. Объем рынка составляет 600-800 тонн продукта в год.

Башкирия: цветочный мед вместо липового

В Башкирии, которая является лидером среди российских регионов по комплексу основных показателей пчеловодства: научно-исследовательской деятельности, количеству пчелиных семей, переработке продукции пчеловодства, проблемой для пчеловодов был холодный и дождливый июнь, когда в республике был побит 35-летний рекорд влажности, а температура была на 2,1 градуса ниже нормы.

В июле специалисты прогнозировали снижение урожая липового меда под влиянием суровых климатических условий, поскольку для благоприятного развития пчелам нужна температура не ниже 23 градусов тепла. Однако общий урожай меда в Башкирии этим летом превысил прошлогодний примерно на 40% за счет сбора разнотравья.

"Меда получается больше, чем в прошлом году, процентов на 40. В прошлом году с весны заморозки были, плюс жуки напали на липу. Хотя в этом году ситуация с заморозками повторилась, но около 30% липовых насаждений сохранили", - сказал ТАСС директор Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии Амир Ишемгулов.

"Обильные дожди 2017 года позволили нам получить сборно- цветочный мед, в республике 91-92% - естественные медоносные растения", - добавил он.

Сейчас в Башкирии в хозяйствах всех форм собственности насчитывается 357 тыс. пчелиных семей. В 2016 году в регионе произвели 11 тыс. тонн валового меда, в том числе 5,4 тыс. тонн товарного меда (это на 0,6 тыс. тонн меньше, чем годом ранее). Доля липового меда составляет около 70% от общего сбора.