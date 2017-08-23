АФК "Система" вновь просит отложить судебное разбирательство с "Роснефтью"

УФА, 23 августа. /ТАСС/. АФК "Система" в очередной раз попросила Арбитражный суд Башкирии отложить судебное разбирательство по иску "Роснефти" к "Системе" на 170,6 млрд руб. Соответствующее ходатайство представитель АФК подал в ходе судебного заседания в среду, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Представители корпорации в среду попросили отложить разбирательство, а также подали заявление о невозможности слушания дела судом Башкирии. "Заявленный АФК "Система" в судебном заседании 8 августа отвод судье Нурисламовой не был рассмотрен, с связи с чем в настоящий момент дело рассматривается в незаконном составе", - отметил представитель корпорации.

Ответчики считают, что слушание дела арбитражным судом республики невозможно до рассмотрения Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом жалобы на определение от 16 августа об отказе в передаче дела в другой арбитражный суд.

"Суд препятствует в предоставлении доказательств по делу. Было два заседания, когда нам не дали приобщить документы о проекте "Сатурн", о планах по выходу "Башнефти" на IPO. Это нарушает наши процессуальные права", - поддержал позицию АФК представитель "Системы-Инвест".

На предыдущем заседании 18 августа "Роснефть" представила для приобщения к делу более двух тысяч листов дополнительных документов. По подсчетам "Системы", объем материалов дела увеличился на 10 томов, до этого в деле было около 40 томов. Представитель "Системы" отметил, что времени для ознакомления с новыми материалами было недостаточно, при этом АФК не имела полного доступа во всем документам. "Те 10 томов, которые попали в материалы дела, нам неизвестны", - резюмировал представитель корпорации и попросил отложить рассмотрение дела.

"Роснефть" и соистцы полагают, что процессуальные основания о невозможности слушания дела в настоящем составе отсутствуют. "Данное заявление основано на искажении фактов процесса. Отвод состава суда, заявленный 8 августа, был рассмотрен председателем арбитражного суда. Оценка остальных доводов была дана судом при рассмотрении заявления о передаче дела в иной суд. Каких-то иных новых фактических обстоятельств не приведено, данное заявление не подлежит удовлетворению в силу того, что не имеет под собой ни процессуальных, ни фактических оснований, - сказал представитель "Башнефти".

По мнению соистцов, действия ответчиков являются "прямым нарушением статьи 41 АПК РФ - недобросовестное использование своих процессуальных прав", добавил представитель нефтяной компании.

"Роснефть" и соистцы также считают, что оснований для отложения судебного разбирательства нет. По подсчетам представителя "Роснефти", каждый представитель "Системы" должен был изучить менее 200 страниц, и за отведенное время это можно было сделать. Представитель "Башнефти" отметил, что "Система" получила документы заблаговременно и в полном объеме. "Времени было более чем достаточно, чтобы сформировать позицию", - пояснил представитель нефтяной компании.

До этого "Система" неоднократно просила отложить судебное разбирательство. "Роснефть" и соистцы всегда были против.