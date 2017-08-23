Власти: резидент ТОР "Южные Курилы" принесет в ВРП Сахалинской области 5,2 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Правительство Сахалинской области оценивает вклад от проекта, реализуемого в рамках ТОР "Южные Курилы", в валовой региональный продукт (ВРП) в 5,2 млрд рублей. Об этом сообщил в среду ТАСС первый заместитель министра экономического развития региона Андрей Речкин.

"Вклад от реализации проекта, реализуемого в рамках ТОР "Южные Курилы", в ВРП Сахалинской области оценивается в 5,2 млрд рублей", - сказал Речкин.

Он напомнил, что в составе ТОР заявлен якорный инвестор рыбокомбинат "Островной". Компания приступила к реализации инвестиционного проекта "Строительство рыбоперерабатывающего комплекса "Островной" на острове Шикотан. "Частные инвестиции в проект модернизации рыбоперерабатывающего производства составят около 7,4 млрд рублей, это собственные средства резидента. Реализация инвестиционного проекта планируется в три этапа", - уточнил Речкин.

В 2017 году планируется провести ремонт рыбоприемного причала, дноуглубительные работы и берегоукрепление, реконструкцию общежития, ремонт и переоборудование административного здания под гостиницу, а также подписание контрактов на изготовление технологического оборудования, конструкций для зданий и сооружений. В 2018 году - строительство нового консервного завода и корпуса под линию рыбомучной установки, а также строительство холодильника, нового административного здания и столовой. В 2019-2020 гг. - строительство двух роботизированных морозильных заводов, завода по глубокой переработке тресковых и лососевых пород рыб, приобретение и установка 30 блоков гостиницы на 60 человек.

Он отметил, что в рамках реализации проекта планируется создать около 700 рабочих мест. "Ряд рыбопромышленных предприятий региона планируют получить статус резидента и начать реализацию проектов по модернизации мощностей по вылову и переработке водных биологических ресурсов на территории ТОР "Южные Курилы", - добавил Речкин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 августа подписал распоряжение о создании ТОР "Южные Курилы" на острове Шикотан в селе Малокурильское Сахалинской области. Новая ТОР "Курилы" позволит создать в Сахалинской области промышленный центр глубокой переработки рыбы и других водных биоресурсов. Режим ТОР обеспечит регион конкурентными преимуществами для привлечения инвесторов и реализации продукции промышленных предприятий, в том числе на рынках Азиатско-тихоокеанского региона.