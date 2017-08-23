Эксперты: новый поиск "Яндекса" заставит сайты внимательнее следить за контентом

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Новый поиск "Яндекса", основанный на понимании смысла запроса, заставит владельцев сайтов внимательнее следить за качеством контента и сократит возможности для накрутки посещаемости. Об этом ТАСС в среду заявили эксперты интернет-отрасли.

"Сейчас можно лишь с уверенностью сказать, что новый алгоритм не только позволит существенно улучшить скорость и качество поиска, но и заставит владельцев сайтов более внимательно относится к контенту", - считает директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

"И делать его (контент - прим. ТАСС) максимально "честным", избегать любых возможных "накруточных" механизмов, серых и черных схем, поскольку, чем выше будет качество контента и его релевантность действительной ситуации, - к примеру, с предлагаемыми на сайте товарами или услугами, - тем больше шансов у сайта оказаться в первых строках поисковой выдачи", - отметил он.

Эксперт уверен, что новый поиск "однозначно плохо" скажется на компаниях, занимающихся накруткой посещаемости сайтов. "И это - однозначно хорошо", - подчеркнул Плуготаренко.

Руководитель продуктов для бизнеса Rambler&Co Леонид Черный считает, что переход к семантическому поиску - это логичный и закономерный шаг для компании, от которого выиграет вся интернет-индустрия, поскольку новый поиск приведет к росту трафика на ресурсах с достаточным количеством необходимой пользователю информации.

"Сейчас кажется, что переход к анализу содержимого страниц может радикально сказаться на рынке поисковой оптимизации, или SEO. Но еще рано делать прогнозы о том, надолго ли и насколько заметным будет это влияние. Но в выигрыше должны оказаться владельцы ресурсов с большим количеством разнообразного уникального контента", - сказал Черный.

Национальный герой

Плуготаренко подчеркнул, что запуск нового поиска - очень значимое событие для всего Рунета.

"Значимость очевидно велика, так как не просто позволяет российским IT-лидерам идти в ногу с международными, но и делает заявку на то, что в Рунете ставятся эксперименты, целью которых может стать занятие лидирующих позиций на рынке инноваций и технологий", - считает эксперт.

"Я хотел бы акцентировать внимание на важности каждого успеха "Яндекс" для страны в целом. Только вдумайтесь - на всем Земном шаре число локальных поисковиков, имеющих существенную долю поиска, можно пересчитать по пальцам, то есть "Яндекс" - это в некой мере наш национальный герой и претендент на мировую долю рынка поиска. Это очень важно. Начиная от патриотических чувств, заканчивая рассуждениями на тему стратегии информационной безопасности", - сказал генеральный директор digital агентства "КупиСлова.ру" Дмитрий Вишневецкий.

Он также согласен, что новый поиск негативно скажется на ресурсах, которые продвигаются за счет "манипуляций заголовков документов и ключевых слов". Однако, по мнению, Вишневецкого, новация никак не отразится на рынке SEO.

"Те, кто в тренде, все так же продолжают заниматься кластеризацией и внедрением. А те, кто живет вчерашним поиском дублей и другими базисными, но устаревшими технологиями, все так же продолжают оставаться в вчерашнем дне. То есть, по сути, на рынок не повлияет никак. Хотя есть собственное предположение, что можно в первые месяцы, дополучить на 30% дополнительного трафика по информационным сайтам", - считает эксперт.

Вырастет ли "Яндекс"

Несмотря на положительные отзывы о новом поиске, ряд экспертов замечают, что лежащая в его основе технология не является новинкой. Так, компания Google еще в 2013 году создала алгоритмы современной лингвистики Word2Vec.

"Сами подходы известны, они рабочие, современные поисковые системы последовательно внедряют нейронные сети в свои движки и поисковик Mail.ru в этом плане не исключение. Мы давно и глубоко изучаем возможности машинного обучения для улучшения качества не только поиска, но и других наших продуктов. Это действительно положительно сказывается на качестве поиска, которое в конечном счете приводит к его улучшению для пользователя", - сказал руководитель проекта Поиск Mail.Ru Андрей Калинин.

В то же время с запуском нового поиска связывают надежды на усиление позиций "Яндекса" в Рунете.

"Поиск по смыслу - звучит хорошо и заявка хорошая. Однако это скорее то, что "Яндекс" и должен был сделать. Большее впечатление производит масштаб применения технологий для такого крупного проекта как поиск скорее, чем сами технологии... Если говорить о применении, то интересно будет посмотреть заметим ли мы с вами улучшение и без того высокого качества поиска. И вернет ли это к росту долю "Яндекса" в этом ключевом для него сегменте", - отметил коммерческий директор Brand Analytics Василий Черный.

Новый поиск

Представленная во вторник вечером "Яндексом" новая версия поиска основывается на сопоставлении смысла запроса и веб-страницы. Новинка работает на алгоритме "Королев", который сравнивает семантические векторы поисковых запросов и веб-страниц полностью, а не только их заголовков.

"Яндекс" является крупнейшей поисковой системой в России. Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) во втором квартале 2017 года составила в среднем 54,3%, в первом квартале этого года - 54,7% (по данным аналитического сервиса "Яндекс.Радар").

По данным Liveinternet.ru, в июне этого года поисковая доля "Яндекса" составила 51,3%.