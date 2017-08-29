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ВТБ не планирует выходить из капитала банка "ФК Открытие"

Экономика и бизнес
29 августа, 20:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

В пресс-службе ВТБ также заявили, что не планируют увеличивать текущую долю в банке "ФК Открытие"

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Группа ВТБ не планирует выходить из капитала банка "ФК Открытие", в котором владеет 9,9% акций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ВТБ.

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"Мы не планируем выходить из капитала банка, равно как и увеличивать текущую долю в "ФК Открытии". Инвестировать собственные средства в банк мы также не планируем", - сообщили в пресс-службе.

Ранее во вторник ЦБ объявил, что войдет в капитал банка "ФК Открытие" для повышения его финансовой устойчивости. Таким образом, "ФК Открытие" станет первым проектом Фонда консолидации банковского сектора ЦБ.

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