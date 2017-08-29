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Ситуация с банком "ФК Открытие" не повлияет на работу Rambler&Co

Экономика и бизнес
29 августа, 19:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

По данным пресс-службы компании, Rambler&Co продолжит развитие согласно существующему плану

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Решение Банка России в отношении банка "ФК Открытие" не повлияет на развитие Rambler&Co. Об этом ТАСС во вторник сообщил директор по внешним коммуникациям компании Матвей Алексеев. Ранее газета "Ведомости" сообщала, что 100% долей основного юридического лица ООО "Рамблер интернет холдинг" были переданы в залог банку "ФК Открытие" до 31 марта 2020 года.

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"Ситуация с банком никак не скажется на развитии и планах Rambler&Co", - отметил собеседник агентства.

В январе 2017 года владельцем 100% акций Rambler&Co стал Александр Мамут. В то же время Мамут является миноритарным акционером холдинга "Открытие", ему принадлежит 6,67%.

Группа компаний Rambler&Co образовалась в 2013 году в результате объединения активов "Афиши-Рамблера" (ранее входила в холдинг "Профмедиа" Владимира Потанина) и SUP Media Александра Мамута. Rambler&Co насчитывает около 50 проектов, среди которых Rambler.ru, Лента.ру, Газета.ru, Чемпионат.com, "Афиша", блог-платформа LiveJournal.com. Совокупная аудитория проектов составляет более 40 млн человек.

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