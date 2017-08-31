Минпромторг не видит рисков по работе с Siemens из-за скандала с турбинами

ЩЕРБИНКА, 31 августа. /ТАСС/. Минпромторг России не видит рисков для сотрудничества с Siemens в области транспортного машиностроения из-за скандала, связанного с поставкой газовых турбин в Крым.

Об этом заявил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

"У Министерства промышленности и торговли точно нет никаких опасений. Мы надеемся, что сотрудничество будет развиваться", - сказал он.

Siemens помимо энергетических проектов сотрудничает с РФ в транспортной отрасли: с 2010 года под Екатеринбургом работает совместное предприятие концерна и группы "Синара" (доля каждого - 50%) "Уральские локомотивы", на котором организовано производство скоростного поезда "Ласточка". Также РЖД закупает у Siemens AG поезда "Сапсан".