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Кудрин считает пока преждевременным говорить о легализации криптовалют

Экономика и бизнес
8 сентября, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Главы Центра стратегических разработок назвал оправданным консервативное отношение органов управления к криптовалютам

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Алексей Кудрин

Алексей Кудрин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Экс-министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что пока рано говорить о легализации криптовалют. Но это должно произойти "когда-то в будущем", заявил он журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

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"Когда-то криптовалюты будут легализованы. Просто сейчас они находятся в таком состоянии, с точки зрения отсутствия достаточных стандартов и системы защиты граждан, которые пока делают их достаточно рискованными", - сказал он.

Кудрин назвал оправданным консервативное отношение органов управления к криптовалютам. "Это пока непредсказуемая валюта, здесь люди работают на свой страх и риск", - полагает он.

По его мнению, государству не нужно заниматься майнингом криптовалют.

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Кудрин, Алексей Леонидович
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