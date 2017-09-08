Кудрин считает пока преждевременным говорить о легализации криптовалют

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Экс-министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что пока рано говорить о легализации криптовалют. Но это должно произойти "когда-то в будущем", заявил он журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

"Когда-то криптовалюты будут легализованы. Просто сейчас они находятся в таком состоянии, с точки зрения отсутствия достаточных стандартов и системы защиты граждан, которые пока делают их достаточно рискованными", - сказал он.

Кудрин назвал оправданным консервативное отношение органов управления к криптовалютам. "Это пока непредсказуемая валюта, здесь люди работают на свой страх и риск", - полагает он.

По его мнению, государству не нужно заниматься майнингом криптовалют.