Кудрин считает пока преждевременным говорить о легализации криптовалют

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Экс-министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что пока рано говорить о легализации криптовалют. Но это должно произойти "когда-то в будущем", заявил он журналистам в кулуарах Московского финансового форума.
"Когда-то криптовалюты будут легализованы. Просто сейчас они находятся в таком состоянии, с точки зрения отсутствия достаточных стандартов и системы защиты граждан, которые пока делают их достаточно рискованными", - сказал он.
Кудрин назвал оправданным консервативное отношение органов управления к криптовалютам. "Это пока непредсказуемая валюта, здесь люди работают на свой страх и риск", - полагает он.
По его мнению, государству не нужно заниматься майнингом криптовалют.