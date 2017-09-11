"ИжАвто" прогнозирует равный спрос на универсал LADA Vesta SW и его версию

ИЖЕВСК, 11 сентября. /ТАСС/. Руководство Ижевского автозавода ("ИжАвто") ожидает, что универсал LADA Vesta SW и его кроссовая версия, серийное производство которых началось в понедельник в Ижевске, будут пользоваться равным интересом у покупателей, сообщил журналистам гендиректор завода Михаил Рябов.

"Наш завод в состоянии очень гибко реагировать на запросы рынка, и производственные мощности позволяют от нуля до 100% двигаться либо в сторону кросса, либо универсала. Я думаю, что через некоторое время будет равное соотношение - 50 на 50", - сказал Рябов.

И. о. председателя правительства Удмуртии Ярослав Семенов отметил, что универсал и кроссовую версию планируется закупать для автопарка правительства Удмуртии и муниципальных образований региона.

"Мы приобретаем продукцию завода, направляем ее в муниципальные образования и пересаживаем на нее правительство региона в качестве пользователей. Уверен, что мы будем делать это и с этим замечательным автомобилем тоже", - сказал Семенов.

Завод "LADA Ижевск" (Ижевский автозавод, "ИжАвто", входит в группу "АвтоВАЗ") запустил в понедельник серийное производство универсала LADA Vesta SW и его кроссовой версии LADA Vesta SW Cross. Первым с конвейера предприятия в рамках торжественной церемонии сошел автомобиль LADA Vesta SW Cross оранжевого цвета оттенка "Марс".

Как отмечала ранее пресс-служба "АвтоВАЗа", универсал LADA Vesta SW - это "мощный и выносливый автомобиль для сложных климатических и дорожных условий, готовый к скоростной езде". Каркас машины изготавливается из стали повышенной прочности. Как ожидается, новинка будет оснащаться двумя вариантами мотора (мощностью 106 л. с. и 122 л. с., норма токсичности "Евро-5"), предусмотрены также два варианта трансмиссии - механическая коробка передач и автоматизированная механическая трансмиссия. Цены и комплектации автомобилей будут объявлены до конца сентября.