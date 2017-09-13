Мантуров: Россия установит сроки запуска беспилотных автомобилей совместно с ЕврАзЭС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сроки запуска автомобильного беспилотного движения в РФ будут определены совместно с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС). Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью газете "Известия".

"Сроки запуска беспилотного движения будут определяться и согласовываться не только российскими ведомствами, но и нашими партнерами по ЕАЭС в рамках соответствующих изменений в технических регламентах Таможенного союза", - сказал министр.

Мантуров также отметил, что процесс внедрения беспилотников будет постепенным - сначала локальное использование, затем частичное использование элементов беспилотного управления, и в перспективе - машины без человека на борту. По его словам, сейчас разрабатываются технологии беспилотного движения, а также создается "интеллектуальная зона" для испытаний беспилотников - трасса, имитирующая дорожную инфраструктуру.

Сроки реализации беспилотного движения министр не назвал, отметив, что помимо ряда изменений дорожной инфраструктуры необходимо также обновление "ментального восприятия окружающего мира человеком".