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Мантуров: Россия установит сроки запуска беспилотных автомобилей совместно с ЕврАзЭС

Экономика и бизнес
13 сентября, 2:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Глава Минпромторга также отметил, что сейчас разрабатываются технологии беспилотного движения, а также создается "интеллектуальная зона" для испытаний - трасса, имитирующая дорожную инфраструктуру

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сроки запуска автомобильного беспилотного движения в РФ будут определены совместно с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС). Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью газете "Известия".

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"Сроки запуска беспилотного движения будут определяться и согласовываться не только российскими ведомствами, но и нашими партнерами по ЕАЭС в рамках соответствующих изменений в технических регламентах Таможенного союза", - сказал министр.

Мантуров также отметил, что процесс внедрения беспилотников будет постепенным - сначала локальное использование, затем частичное использование элементов беспилотного управления, и в перспективе - машины без человека на борту. По его словам, сейчас разрабатываются технологии беспилотного движения, а также создается "интеллектуальная зона" для испытаний беспилотников - трасса, имитирующая дорожную инфраструктуру.

Сроки реализации беспилотного движения министр не назвал, отметив, что помимо ряда изменений дорожной инфраструктуры необходимо также обновление "ментального восприятия окружающего мира человеком".

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Темы
Евразийский экономический союз
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Мантуров, Денис Валентинович
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