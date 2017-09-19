Uber запустил пилотный проект по страхованию пассажиров в поездках в Казани

ТАСС, 19 сентября. Компания Uber запустила пилотный проект по страхованию жизни и здоровья пассажиров во время поездки в такси в Казани. Опцию в дальнейшем планируется запустить по всей России, говорится в сообщении компании во вторник.

"15 сентября Uber внедряет новую опцию в сфере безопасности, разработанную специально для Казани: программу страхования пользователей от несчастных случаев, которая будет действовать для всех пассажиров в возрасте до 75 лет, покрывая риски ущерба здоровью или жизни пассажиров во время поездок с Uber в Казани", - говорится в сообщении.

Страхование будет осуществляться ООО "Страховая Компания Чабб", являющейся частью международной группы компаний Chubb. Программа будет тестироваться в Казани до конца 2017 года и может быть расширена на поездки Uber в других регионах. "Проект в Казани позволит нам протестировать новую услугу и оценить возможности применения этого опыта в других регионах России", - отметил генеральный директор Uber в России Дмитрий Измайлов.

Стоимость поездок для пассажиров останется прежней, так как сумма страховой премии будет полностью покрываться за счет Uber. При этом пассажир может рассчитывать на максимальное возмещение ущерба при страховании от несчастного случая на сумму до 500 тысяч рублей, страховая опция начинает работать сразу после того, как пассажир сел в машину, ничего дополнительного для этого ему делать не нужно.

Как сообщалось, ранее онлайн-агрегатор услуг такси "Яндекс.Такси" (с которым Uber договорился объединить бизнес в России и еще ряде стран) заявил, что изучает возможность страхования жизни и здоровья пассажиров такси на время поездки. В компании поясняли, что обсуждают эту возможность с несколькими крупными страховыми компаниями, не уточнив, с кем именно идут переговоры.