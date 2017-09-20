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Госдума приняла в первом чтении законопроект о tax free

Экономика и бизнес
20 сентября, 18:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Данная система позволит гражданам иностранных государств, не входящих в ЕврАзЭс, возвращать НДС, уплаченный при покупке товаров на территории РФ

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении системы компенсации НДС иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров.

Речь идет о введении в России так называемой системы tax free, которая позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, возвращать НДС, уплаченный при покупке товаров на территории РФ. Для этого в Налоговый кодекс предлагается включить новую статью, устанавливающую возможность такой компенсации.

Также предлагается установить нулевую ставку НДС в отношении услуг, которые российские компании предоставляют иностранным гражданам, и определить перечень документов, представляемых в налоговые органы для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС.

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Как отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, он повлечет дополнительные финансовые расходы федерального бюджета. Согласно расчетам правительства, расходы составят 150-200 млн рублей в год. Кроме того, расходы Федеральной таможенной службы по введению этой системы, включая систему электронного документооборота, составят около 50 млн рублей, а расходы Федеральной налоговой службы - 213,15 млн рублей единовременно и 94,22 млн рублей ежегодно.

"Компенсация расходов федерального бюджета предполагается за счет увеличения туристического потока из дальнего зарубежья и роста объема розничного товарооборота", - говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.

Замминистра финансов РФ Илья Трунин рассказал о порядке применения норм законопроекта: "При совершении покупки необходимо выписать документ - чек tax free. Впоследствии на территории отдельных пунктов пропуска, которые предполагается определить в правительстве, таможенные органы будут проводить таможенный контроль и ставить отметку о вывозе соответствующих И с этим чеком впоследствии можно будет получить возмещение уплаченного налога".

Это возмещение можно будет получить двумя способами: первый - через оператора, который берет на себя взаимодействие с магазином и перечисление иностранному гражданину суммы уплаченных им налогов, второй - напрямую через магазин, который участвует в этой системе, пояснил Трунин.

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Персоны
Трунин, Илья Вячеславович
Темы
Евразийский экономический союз
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