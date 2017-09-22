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Задолженность банка "Открытие" по возвратным операциям ЦБ в августе достигла 1 трлн рублей

Экономика и бизнес
22 сентября, 16:17 UTC+3 МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Потребности кредитной организации в средствах Центробанка выросли из-за оттока депозитов и снижения рейтинга

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© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Задолженность кредитной организации "Открытие" по возвратным операциям Центробанка в конце августа достигла 1 трлн руб, говорится в комментарии ЦБ "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

"В августовском периоде усреднения обязательных резервов сохранялась высокая задолженность банков по операциям репо постоянного действия Банка России. Как и в прошлом месяце, это было в значительной степени связано с операциями ПАО банк "ФК Открытие". Его совокупная задолженность по возвратным операциям Банка России в конце августа достигла 1 трлн руб., причем 2/3 от нее пришлось на операции репо Банка России, которыми может воспользоваться любая кредитная организация, имеющая соответствующее генеральное соглашение с Банком России и располагающая рыночным обеспечением", - говорится в комментарии регулятора.

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"Потребности банка "Открытие" в средствах Банка России возросли в результате оттока клиентских депозитов и сокращения возможностей по привлечению средств на рынке МБК из-за снижения его кредитного рейтинга. Ожидается, что после получения средств Фонда консолидации банковского сектора и по мере восстановления доверия других участников денежного рынка к БФКО, он сможет нарастить объем рыночных заимствований и погасить задолженность по операциям постоянного действия Банка России", - говорится в комментарии ЦБ.

Банк России 29 августа объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости банка "Открытие". ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку. С 30 августа в "ФК Открытие" начала работу временная администрация, которая состоит из сотрудников ЦБ и управляющей компании фонда.

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