АНОСИНО /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Законопроект о регулировании криптовалют будет готов в октябре.

Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, который участвует в разработке документа совместно с Банком России и Минфином РФ.

"Подходы готовы, думаю, в течение месяца мы определимся окончательно. Когда законопроект будет готов? Я думаю, что в течение октября, а дальше мы будем обсуждать его до внесения. Будем брать документы, чтобы дальше определиться с его судьбой", - сказал Аксаков.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что законопроект, регулирующий оборот криптовалюты в России, будет готов до конца года.