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Законопроект о регулировании криптовалют будет готов в октябре

Экономика и бизнес
25 сентября, 9:40 дата обновления: 25 сентября, 10:03 UTC+3

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что "подходы готовы"

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

АНОСИНО /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Законопроект о регулировании криптовалют будет готов в октябре.

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Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, который участвует в разработке документа совместно с Банком России и Минфином РФ.

"Подходы готовы, думаю, в течение месяца мы определимся окончательно. Когда законопроект будет готов? Я думаю, что в течение октября, а дальше мы будем обсуждать его до внесения. Будем брать документы, чтобы дальше определиться с его судьбой", - сказал Аксаков.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что законопроект, регулирующий оборот криптовалюты в России, будет готов до конца года.

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Персоны
Силуанов, Антон Германович Аксаков, Анатолий Геннадьевич
Страны
Россия
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