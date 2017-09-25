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АНОСИНО /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Законопроект о регулировании криптовалют будет готов в октябре.
Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, который участвует в разработке документа совместно с Банком России и Минфином РФ.
"Подходы готовы, думаю, в течение месяца мы определимся окончательно. Когда законопроект будет готов? Я думаю, что в течение октября, а дальше мы будем обсуждать его до внесения. Будем брать документы, чтобы дальше определиться с его судьбой", - сказал Аксаков.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что законопроект, регулирующий оборот криптовалюты в России, будет готов до конца года.