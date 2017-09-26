СМИ: российский авторынок к 2020 году вырастет до 2 млн проданных машин

ПАРИЖ, 26 сентября. /ТАСС/. Объем продаж автомобилей в России по итогам 2017 года составит 1,6 млн единиц, а к 2020 году вырастет до 2 млн. Такой прогноз во вторник опубликовала газета Les Echos со ссылкой на представителей концерна Renault.

Издание отмечает, что "российский автомобильный рынок начал восстанавливаться после снижения, которое было зафиксировано в прошлом году". По данным газеты, если в 2012 году число проданных в России автомобилей составляло 2,9 млн единиц, то в прошлом году этот показатель снизился до 1,4 млн. "Руководители [Renault] рассчитывают на то, что объем авторынка в этом году составит 1,6 млн машин, а в 2020 году достигнет 2 млн", - пишет Les Echos.

По сведениям издания, продажи автомобилей Lada за первые восемь месяцев 2017 года выросли на 9,8%. Газета подчеркивает, что рост продаж отмечен, прежде всего, у двух моделей с новым фирменным дизайном - Lada Vesta и Lada XRAY, которые "нашли свою аудиторию". "Обе модели входят в десятку самых продаваемых автомобилей в России и составляют половину всех продаж Lada, - отмечает Les Echos.

По данным газеты, в 2010 году доля рынка автомобилей Lada составляла 29%, в 2014 году этот показатель упал до 16,4%, а в этом году он достиг 19,7%, "несмотря на жесткую конкуренцию со стороны Hyundai и Kia. "Наша цель состоит в том, чтобы достичь доли рынка в 20% и удерживать эту планку" - говорит исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗ" Ян Птачек, которого цитирует газета.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель альянса Renault - Nissan, автозавод в Тольятти является одним из крупнейших в мире, который выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами Lada, Renault, Nissan, и Datsun.