Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: российский авторынок к 2020 году вырастет до 2 млн проданных машин

Экономика и бизнес
26 сентября, 1:48 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 26, сентября. /ТАСС

По итогам 2017 года объем продаж автомобилей в России составит 1,6 млн единиц, сообщает издание Les Echos со ссылкой на представителей концерна Renault

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Раиса Ибрагимова/ТАСС

ПАРИЖ, 26 сентября. /ТАСС/. Объем продаж автомобилей в России по итогам 2017 года составит 1,6 млн единиц, а к 2020 году вырастет до 2 млн. Такой прогноз во вторник опубликовала газета Les Echos со ссылкой на представителей концерна Renault.

Галерея
7 фото

"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW

Издание отмечает, что "российский автомобильный рынок начал восстанавливаться после снижения, которое было зафиксировано в прошлом году". По данным газеты, если в 2012 году число проданных в России автомобилей составляло 2,9 млн единиц, то в прошлом году этот показатель снизился до 1,4 млн. "Руководители [Renault] рассчитывают на то, что объем авторынка в этом году составит 1,6 млн машин, а в 2020 году достигнет 2 млн", - пишет Les Echos.

По сведениям издания, продажи автомобилей Lada за первые восемь месяцев 2017 года выросли на 9,8%. Газета подчеркивает, что рост продаж отмечен, прежде всего, у двух моделей с новым фирменным дизайном - Lada Vesta и Lada XRAY, которые "нашли свою аудиторию". "Обе модели входят в десятку самых продаваемых автомобилей в России и составляют половину всех продаж Lada, - отмечает Les Echos.

По данным газеты, в 2010 году доля рынка автомобилей Lada составляла 29%, в 2014 году этот показатель упал до 16,4%, а в этом году он достиг 19,7%, "несмотря на жесткую конкуренцию со стороны Hyundai и Kia. "Наша цель состоит в том, чтобы достичь доли рынка в 20% и удерживать эту планку" - говорит исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗ" Ян Птачек, которого цитирует газета.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель альянса Renault - Nissan, автозавод в Тольятти является одним из крупнейших в мире, который выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами Lada, Renault, Nissan, и Datsun.

Смотрите также

Минпромторг: более половины машин в РФ проданы с начала года с мерами господдержки

Меры поддержки авторынка позволят произвести до конца года дополнительно 670 тыс. машин

Daimler рассчитывает на стабилизацию авторынка в России к 2019 году

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
С иномарки, которая сбила сотрудника ГИБДД в центре Москвы, сняты номера серии АМР
2
Порошенко подписал новый закон "Об образовании"
3
В Белом доме назвали абсурдными заявления о том, что США якобы объявили войну КНДР
4
Политическое землетрясение: итоги парламентских выборов в Германии
5
Биография генерал-лейтенанта Валерия Асапова
6
Столичная полиция начала проверку по факту гибели сотрудника ГИБДД
7
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама