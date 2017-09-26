Аэропорт Анадыря продлит работу, чтобы принять рейс "ВИМ-Авиа" из Москвы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Аэропорт Угольный в Анадыре на Чукотке продлит 26 сентября время работы по просьбе авиакомпании "ВИМ-Авиа", чтобы принять рейс из Москвы. Борт должен был прибыть ориентировочно в полдень (03:00 мск), но теперь его ждут до 00:00 местного времени (15:00 мск), рассказал ТАСС директор аэропорта Олег Дикий.

"Мы понимаем, что на борту возвращаются домой жители Чукотки, поэтому идем на встречу и продляем режим работы аэропорта. Также мы договорились с аэропортом Магадана об обеспечении запасного аэродрома на случай ухудшения погодных условий или других непредвиденных ситуаций", - сообщил Дикий.

Он добавил, что на данный момент компания "ВИМ-Авиа" является должником аэропорта Угольный за обслуживание самолетов. Долг составляет около 7,5 млн руб. С мая 2017 года, когда у "ВИМ-Авиа" начались регулярные задержки рейсов, аэропорт проработал порядка 100 часов вне регламента.

"К разрешению ситуации подключился губернатор Чукотского округа Роман Копин, который сейчас работает в Москве и проводит встречи в Минтрансе РФ. Мы надеемся на скорое решение проблемы. Тем более, что на Чукотку из столицы осуществляют полеты только две авиакомпании - "ВИМ- Авиа" и UTair", - сообщил собеседник агентства.

На Дальнем Востоке авиакомпания "ВИМ-Аиа" совершает также полеты в Магаданскую и Амурскую области, Приморский край. По данным пресс-службы международного аэропорта Владивосток, компания "ВИМ-Авиа" на вторник полеты в аэропорт столицы Приморья не совершает.