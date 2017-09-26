Fitch: повышение рейтинга РФ возможно, но санкции США могут этому помешать

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Возможное расширение санкций США в отношении российского суверенного долга может удержать международное рейтинговое агентство Fitch от повышения суверенного рейтинга РФ. Об этом сообщил в интервью Bloomberg директор группы суверенных и наднациональных рейтингов Fitch Эрих Ариспе.

"Разумеется, принятое нами в пятницу решение говорит об очень высокой вероятности, что российский рейтинг будет повышен", - отметил он, добавив, что заказанный Конгрессом США анализ влияния возможного расширения ограничений на госдолг РФ и деривативы заставляет Fitch "задуматься о последствиях этого эпизода".

В Fitch также отметили, что необходимо оценивать, как любое решение в отношении государственного долга влияет на инфляцию, макроэкономическую стабильность и, самое главное, - "финансовую гибкость суверенного долга".

22 сентября Fitch улучшило прогноз по кредитному рейтингу России до "позитивного" со "стабильного", подтвердив сам рейтинг на уровне BBB-. 15 сентября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне BB+ с "позитивным" прогнозом.