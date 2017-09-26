Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Fitch: повышение рейтинга РФ возможно, но санкции США могут этому помешать

Экономика и бизнес
26 сентября, 9:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

В рейтинговом агентстве отметили, что заказанный Конгрессом анализ влияния возможного расширения ограничений на госдолг РФ и деривативы заставляет Fitch "задуматься о последствиях этого эпизода"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Возможное расширение санкций США в отношении российского суверенного долга может удержать международное рейтинговое агентство Fitch от повышения суверенного рейтинга РФ. Об этом сообщил в интервью Bloomberg директор группы суверенных и наднациональных рейтингов Fitch Эрих Ариспе.

Смотрите также

Мантуров: повышение прогноза Fitch является логичным решением

Силуанов: состояние экономики дает основания в ближайшее время повысить рейтинг страны

Эксперт: прогноз Fitch отражает рыночную оценку экономики РФ двухлетней давности

"Разумеется, принятое нами в пятницу решение говорит об очень высокой вероятности, что российский рейтинг будет повышен", - отметил он, добавив, что заказанный Конгрессом США анализ влияния возможного расширения ограничений на госдолг РФ и деривативы заставляет Fitch "задуматься о последствиях этого эпизода".

В Fitch также отметили, что необходимо оценивать, как любое решение в отношении государственного долга влияет на инфляцию, макроэкономическую стабильность и, самое главное, - "финансовую гибкость суверенного долга".

22 сентября Fitch улучшило прогноз по кредитному рейтингу России до "позитивного" со "стабильного", подтвердив сам рейтинг на уровне BBB-. 15 сентября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне BB+ с "позитивным" прогнозом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Онкологи дали негативный прогноз американскому сенатору Джону Маккейну
2
Порошенко считает неприемлемым размещать миссию ООН на линии разграничения в Донбассе
3
Столичная полиция начала проверку по факту гибели сотрудника ГИБДД
4
МВД: по уточненным данным, в ДТП на Кубани погибли шесть человек
5
ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе
6
Никита Михалков официально выведен из состава попечительского совета Фонда кино
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама