МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Регулярные рейсы "ВИМ-Авиа" на Дальний Восток профинансированы "Татнефтью" на несколько дней, сообщил ТАСС источник в оперативном штабе Росавиации.

Ранее сообщалось, что из-за больших долгов за топливо перед компанией "Татнефть" последняя не заправляет воздушные суда "ВИМ-Авиа".

"Татнефть" гарантировала выполнение регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" на Дальний Восток на ближайшие несколько дней", - сказал он.