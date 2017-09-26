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Рейсы "ВИМ-Авиа" на Дальний Восток профинансированы "Татнефтью" на несколько дней

Экономика и бизнес
26 сентября, 10:32 UTC+3

Ранее сообщалось, что из-за больших долгов за топливо перед компанией "Татнефть" последняя не заправляет воздушные суда "ВИМ-Авиа"

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Регулярные рейсы "ВИМ-Авиа" на Дальний Восток профинансированы "Татнефтью" на несколько дней, сообщил ТАСС источник в оперативном штабе Росавиации.

Ранее сообщалось, что из-за больших долгов за топливо перед компанией "Татнефть" последняя не заправляет воздушные суда "ВИМ-Авиа".

"Татнефть" гарантировала выполнение регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" на Дальний Восток на ближайшие несколько дней", - сказал он.

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