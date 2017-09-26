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ЦБ получит право предотвращать вывод денег при санации страховщиков

Экономика и бизнес
26 сентября, 11:44 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 26, сентября. /ТАСС

При этом вывод денег через страховой случай может квалифицироваться как мошенничество

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© REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Банк России и Минфин 2-3 октября отчитаются об исполнении поручения правительства о подготовке законопроекта о санации страховых компаний, в рамках проекта предполагаются некоторые новые полномочия ЦБ. Об этом на страховом форуме "Вызовы года" сообщила замглавы департамента страхового рынка Банка России Светлана Никитина.

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"Предполагается к внедрению такая новая мера, как запрет на совершение определенных действий, проведение финансовых операций. Грубо говоря, это та самая мера, которая не позволяет вывести деньги в последний момент", - сказала она.

При этом вывод денег через страховой случай может квалифицироваться как мошенничество, отметила Никитина.

Основная проблема при подготовке законопроекта о санации - "понять, какая организация нуждается в санации, какую уже ничто не спасет, а какую - никто не заметит, что она ушла с рынка", отметила Никитина. Она напомнила, что в планах ЦБ для принятия Банком России решения о санации организация должна быть достаточно крупной, или ее уход с рынка вызовет социальную напряженность на рынке в целом или в отдельном регионе.

"В любом случае это решение принимается, о том, что есть угрозы такого ухода, фактически по мотивированному суждению [Банка России]", - заключила Никитина.

Санация страховщиков будет аналогична новой схеме санации банков, которая впервые реализуется на примере банка "ФК Открытие", напомнила Никтина.

ЦБ рассчитывает, что механизм санации страховщиков появится к началу 2018 года, сообщал ранее ТАСС зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

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