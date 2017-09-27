Депутат просит Росавиацию и Ростуризм создать комиссию для анализа работы авиакомпаний

Генштаб ВСУ: на военном складе в Винницкой области взрываются танковые боеприпасыПроисшествия 27 сентября, 7:22
Передача Радулова помогла "Далласу" победить "Миннесоту" в предсезонном матче НХЛСпорт 27 сентября, 6:58
Футбольному тренеру Дику Адвокату исполняется 70 летСпорт 27 сентября, 6:35
До 13 градусов тепла будет в столичном регионе в средуМосква 27 сентября, 6:04
В Иркутской области отмечают 80-летие образования регионаСибирь 27 сентября, 6:00
Боккетти: "Спартак" играл с "Ливерпулем" гораздо лучше, чем в матчах чемпионата РоссииСпорт 27 сентября, 5:40
Шайба Кучерова не спасла "Тампу" от поражения в предсезонном матче НХЛ с "Флоридой"Спорт 27 сентября, 5:27
В США приступили к постройке образцов для стены на границе с МексикойМеждународная панорама 27 сентября, 5:26
Футболисту "Спартака" и сборной России 90-х годов Андрею Пятницкому исполняется 50 летСпорт 27 сентября, 5:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился в среду к руководителям Росавиации и Ростуризма Александру Нерадько и Олегу Сафонову с просьбой рассмотреть возможность создания межведомственной комиссии для анализа работы российских авиакомпаний, занимающихся чартерными перевозками. Копия запроса депутата имеется в распоряжении ТАСС.
В документе Нилов отмечает, что поводом для обращения к главам ведомств послужила ситуация с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", в результате которой пострадали десятки тысяч пассажиров. Политик напоминает, что в настоящее время авиакомпания не имеет средств для продолжения деятельности, в связи с чем прекращены выполняемые ею чартерные рейсы. "Очевидно, что это будет иметь целый ряд негативных последствий, прежде всего для российских граждан, большинство из которых является туристами", - пишет он.
"С целью недопущения подобных ситуаций в отрасли прошу Вас рассмотреть возможность создания межведомственной комиссии для анализа деятельности других российских авиакомпаний, занимающихся чартерными перевозками", - обращается Нилов к Нерадько и Сафонову. Он считает это "актуальной мерой в целях защиты прав граждан".
"ВИМ-Авиа" объявила о решении полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров к местам отдыха из-за "тяжелой экономической ситуации", вследствие чего финансирование компании заморожено.