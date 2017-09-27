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Депутат просит Росавиацию и Ростуризм создать комиссию для анализа работы авиакомпаний

Экономика и бизнес
27 сентября, 8:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Отмечается, что поводом для обращения к главам ведомств послужила ситуация с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", в результате которой пострадали десятки тысяч пассажиров

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился в среду к руководителям Росавиации и Ростуризма Александру Нерадько и Олегу Сафонову с просьбой рассмотреть возможность создания межведомственной комиссии для анализа работы российских авиакомпаний, занимающихся чартерными перевозками. Копия запроса депутата имеется в распоряжении ТАСС.

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В документе Нилов отмечает, что поводом для обращения к главам ведомств послужила ситуация с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", в результате которой пострадали десятки тысяч пассажиров. Политик напоминает, что в настоящее время авиакомпания не имеет средств для продолжения деятельности, в связи с чем прекращены выполняемые ею чартерные рейсы. "Очевидно, что это будет иметь целый ряд негативных последствий, прежде всего для российских граждан, большинство из которых является туристами", - пишет он.

"С целью недопущения подобных ситуаций в отрасли прошу Вас рассмотреть возможность создания межведомственной комиссии для анализа деятельности других российских авиакомпаний, занимающихся чартерными перевозками", - обращается Нилов к Нерадько и Сафонову. Он считает это "актуальной мерой в целях защиты прав граждан".

"ВИМ-Авиа" объявила о решении полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров к местам отдыха из-за "тяжелой экономической ситуации", вследствие чего финансирование компании заморожено.

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