Депутат просит Росавиацию и Ростуризм создать комиссию для анализа работы авиакомпаний

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился в среду к руководителям Росавиации и Ростуризма Александру Нерадько и Олегу Сафонову с просьбой рассмотреть возможность создания межведомственной комиссии для анализа работы российских авиакомпаний, занимающихся чартерными перевозками. Копия запроса депутата имеется в распоряжении ТАСС.

В документе Нилов отмечает, что поводом для обращения к главам ведомств послужила ситуация с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", в результате которой пострадали десятки тысяч пассажиров. Политик напоминает, что в настоящее время авиакомпания не имеет средств для продолжения деятельности, в связи с чем прекращены выполняемые ею чартерные рейсы. "Очевидно, что это будет иметь целый ряд негативных последствий, прежде всего для российских граждан, большинство из которых является туристами", - пишет он.

"С целью недопущения подобных ситуаций в отрасли прошу Вас рассмотреть возможность создания межведомственной комиссии для анализа деятельности других российских авиакомпаний, занимающихся чартерными перевозками", - обращается Нилов к Нерадько и Сафонову. Он считает это "актуальной мерой в целях защиты прав граждан".

"ВИМ-Авиа" объявила о решении полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров к местам отдыха из-за "тяжелой экономической ситуации", вследствие чего финансирование компании заморожено.