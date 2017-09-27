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СФ в ближайшее время должен законодательно обеспечить рост доходов россиян

Экономика и бизнес
27 сентября, 11:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко напомнила, что президент РФ поручил не позднее 1 января 2019 года приравнять МРОТ к прожиточному минимуму

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации должен в ближайшее время с помощью своих законодательных решений восстановить реальный рост доходов населения. Об этом заявила в среду во время открытия осенней сессии верхней палаты парламента спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она отметила, что, несмотря на неблагоприятные условия на внешних рынках и международную обстановку, ситуация в стране устойчивая. "Положение в экономике стабилизировалось, в ряде отраслей и секторов наметилась положительна динамика. Это дает реальную возможность восстановить рост реальных доходов населения, сократить количество людей, живущих за чертой бедности",- сказала Матвиенко.

Спикер напомнила, что президент РФ поручил не позднее 1 января 2019 года приравнять МРОТ к прожиточному минимуму. "И нам необходимо уже в ближайшее время обеспечить принятие соответствующих законодательных решений", - подчеркнула Матвиенко. Она обратилась к своему заместителю по социальным вопросам Галине Кареловой с просьбой "не ослаблять внимания к этому вопросу".

Матвиенко также отметила, что основная задача ближайшего времени - это работа над бюджетом. "Хотелось бы подчеркнуть, что предельный размер расходов бюджета уже законодательно определен. Считаю, что внедрение нового "бюджетного правила" позволит снизить зависимость параметров бюджета от конъюнктуры рынка энергоносителей", - сказала спикер.

Она также отметила, что важно поддерживать макроэкономическую стабильность. "Но не менее важно стимулировать экономический рост, притом рост устойчивый и динамичный", - заключила сенатор.

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