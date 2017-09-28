Турфирмы за три дня вернули с зарубежных курортов почти 9 тыс. клиентов "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Туроператоры в течение трех дней обеспечили вывоз с зарубежных курортов 8,7 тыс. российских туристов, которые должны были возвращаться домой рейсами "ВИМ-Авиа". Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

"По состоянию на 28 сентября 2017 г. общее число находящихся за рубежом отдыхающих, имеющих на руках обратные билеты на рейсы данного авиаперевозчика, сократилось с 39,3 тыс. человек до 30,6 тыс. человек", - сообщили в ведомстве.

"Туроператорское сообщество проявило высокую социальную ответственность и заботу о потребителях. Несмотря на дополнительные издержки, которые приходится нести туроператорам, ранее уже оплатившим в полном объеме авиакомпании "ВИМ-Авиа" обратные билеты, они изыскивают возможности для скорейшего возвращения своих туристов и поддерживают их в период ожидания вылета, обеспечивая им за свой счет проживание и питание", - цитирует пресс-служба руководителя Ростуризма Олега Сафонова.

Большинство вернувшихся туристов отдыхали в регионе турецкой Антальи (7,2 тыс. человек), откуда предстоит вывезти еще 31 142 туриста. Из турецкого Даламана на родину вернулись 1 323 российских туристов - клиентов "ВИМ-Авиа" (остается вывезти еще 3 840 человек). Из итальянского Римини вывезено 184 туриста, из Аль-Мактума (ОАЭ) - 102 человека, из Энфиды (Тунис) - 331, из Ираклиона и Салоников (Греция) - 297 и 220 соответственно, из кипрской Ларнаки - 190.

По данным оперативного штаба по организации перевозок пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа" при Минтрансе, на 28 сентября запланированы вылеты 28 рейсов этой авиакомпании - 22 регулярных рейса и шесть чартерных. Для вывоза туристов из Антальи 28 сентября будут задействованы три самолета "ВИМ-Авиа". Они совершат по два оборотных рейса и доставят из Турции около 1,5 тыс. пассажиров. Кроме того, бортом греческой EllinAir в Москву из Ираклиона прилетят 245 российских туристов.