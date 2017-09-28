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Орешкин: власти найдут необходимые средства для возвращения пассажиров "ВИМ-Авиа" домой

Экономика и бизнес
28 сентября, 20:07 UTC+3

Министр экономического развития РФ отметил, что в этом вопросе идет очень активная скоординированная работа, в которой также принимает участие и его ведомство

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СТАВРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ найдет в бюджете все необходимые средства для возвращения пассажиров "ВИМ-Авиа" домой, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах Восьмого российско-азербайджанского межрегионального форума.

"У правительства сейчас главная задача - решить проблему людей, которые оказались в непростой ситуации, застряли где-то за пределами РФ. Поэтому здесь идет очень активная скоординированная работа, и Минэкономразвития тоже в ней участвует. Не хочу сейчас погружаться в детали, но главная задача - по доставке людей обратно на родину - будет выполнена, и все министерства работают сейчас единым коллективом", - сказал Орешкин.

Он подчеркнул, что правительство предпримет все необходимые меры для решения проблем пассажиров. "Все необходимые меры, которые потребуются, чтобы вернуть людей на родину, чтобы закрыть те проблемы, которые образовались в связи с деятельностью компании "ВИМ-Авиа", будут предприняты. Как раз исправление ситуации с людьми - это ключевое, а все необходимые средства и ресурсы, будут, конечно же, в бюджете найдены", - заверил министр.

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