Орешкин: власти найдут необходимые средства для возвращения пассажиров "ВИМ-Авиа" домой

Движение поездов на юге серой ветки московского метро приостановленоПроисшествия 28 сентября, 20:18
"Металлург" в серии буллитов обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛСпорт 28 сентября, 19:48
Гидрометцентр: снега в Москве в ближайшие дни не ожидаетсяОбщество 28 сентября, 19:40
Блатт считает Кубок Гомельского главным баскетбольным турниром в Европе в межсезоньеСпорт 28 сентября, 19:38
Визиты Владимира Путина в Турцию. ДосьеБиографии и справки 28 сентября, 19:33
Путин и Эрдоган открыли российско-турецкие переговорыПолитика 28 сентября, 19:18
Логистический комплекс "Ашан" в Домодедове введут в эксплуатацию в конце 2018 годаЭкономика и бизнес 28 сентября, 19:16
"Аэрофлот" может профинансировать работу "ВИМ-Авиа" с последующей компенсациейЭкономика и бизнес 28 сентября, 18:56
Нехватка идей мешает ускорить развитие экономики СШАСоциальная ответственность 28 сентября, 18:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТАВРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ найдет в бюджете все необходимые средства для возвращения пассажиров "ВИМ-Авиа" домой, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах Восьмого российско-азербайджанского межрегионального форума.
"У правительства сейчас главная задача - решить проблему людей, которые оказались в непростой ситуации, застряли где-то за пределами РФ. Поэтому здесь идет очень активная скоординированная работа, и Минэкономразвития тоже в ней участвует. Не хочу сейчас погружаться в детали, но главная задача - по доставке людей обратно на родину - будет выполнена, и все министерства работают сейчас единым коллективом", - сказал Орешкин.
Он подчеркнул, что правительство предпримет все необходимые меры для решения проблем пассажиров. "Все необходимые меры, которые потребуются, чтобы вернуть людей на родину, чтобы закрыть те проблемы, которые образовались в связи с деятельностью компании "ВИМ-Авиа", будут предприняты. Как раз исправление ситуации с людьми - это ключевое, а все необходимые средства и ресурсы, будут, конечно же, в бюджете найдены", - заверил министр.