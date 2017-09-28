Соколов: в случае банкротства "ВИМ-Авиа" всех сотрудников трудоустроят

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Все сотрудники "ВИМ-Авиа" будут трудоустроены в случае банкротства авиакомпании, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов на заседании оперативного штаба Росавиации по организации перевозок пассажиров "ВИМ-Авиа".

"В случае банкротства "ВИМ-Авиа" в установленном порядке мы проведем необходимую работу, и все члены (авиакомпании) будут трудоустроены, будут предложены соответствующие места в российских авиакомпаниях, аэропортах, других предприятиях транспортной отрасли", - сказал министр.

Соколов также добавил, что допущенная "ВИМ-Авиа" задолженность по зарплате перед сотрудниками будет погашена в ближайшие дни.

"Правительством РФ уже подписано распоряжение о выделении на оперативные расходы и поддержание операционной деятельности компании "ВИМ-Авиа" около 100 млн рублей. Часть этих средств пойдет на выплату текущей заработной платы, погашение задолженности также будет производиться в приоритетном порядке. Я гарантирую, что в течение нескольких дней задолженность по зарплате будет погашена", - сказал министр.