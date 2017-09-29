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Авиакомпания UTair преступила к перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
29 сентября, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

В пресс-службе перевозчика пояснили, что пассажиры с билетами "ВИМ-Авиа" могут совершить перелет на всех регулярных рейсах UTair при наличии свободных мест

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания UTair преступила к перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика.

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Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"

"Авиакомпания UTair приступила к перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа" по просьбе оперативного штаба Минтранса, который занимается ликвидацией кризисной ситуации", - говорится в сообщении.

В пятницу в 11:30 мск самолет Boeing 737-500 вылетел из московского аэропорта Внуково для вывоза российских граждан по маршруту Анталия - Самара. "Пассажиры с билетами "ВИМ-Авиа" могут совершить перелет на всех регулярных рейсах UTair при наличии свободных мест", - пояснили в пресс-службе.

Авиакомпания оперативно отреагировала на просьбу отраслевого штаба помочь российским пассажирам вылететь из Турции. "Также мы приняли решение перевозить на регулярных рейсах пассажиров с билетами "ВИМ-Авиа" на имеющихся свободных местах. Механизм возмещения затрат авиакомпании еще не определен, но в данный момент для нас важнее помочь нашим соотечественникам вернуться домой", - приводит пресс-служба слова гендиректора авиакомпании Андрея Мартиросова.

Авиакомпания UTair входит в состав Группы UTair, которая включает в себя компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолетов и вертолетов), а также компании по ремонту и техническому обслуживанию ВС, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок. Пассажиропоток авиакомпании по итогам 2016 года составил 6,65 млн человек (+20,1% относительно 2015 года), пассажирооборот составил 10,85 млрд пасс-км (+8,5%). Парк воздушных судов насчитывает более 60 самолетов, основным хабом авиакомпании является московский международный аэропорт Внуково.

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