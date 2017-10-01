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Дворкович: Россия и Япония договорились о честной борьбе за проведение ЭКСПО-2025

Экономика и бизнес
1 октября, 7:24 UTC+3 КИОТО /Япония/ 1, октября. /ТАСС

На проведение Всемирной универсальной выставки претендуют Екатеринбург, Осака и Париж

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КИОТО /Япония/, 1 октября. /ТАСС/. Россия и Япония договорились, что будут честно конкурировать в борьбе за право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Об этом по итогам прошедших в воскресенье в японском городе Киото переговоров с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Мы обменялись мнениями по поводу перспектив Осаки и Екатеринбурга - договорились конкурировать честно", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Екатеринбург подал заявку на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. До этого уральский город боролся за право организовать у себя ЭКСПО в 2020 году, однако победу в конкурсе тогда одержал Дубай. На этот раз на проведение выставки претендуют Париж и японская Осака, отметили в Международном бюро выставок. Заявленная Екатеринбургом для конкурса тема - "Меняя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений".

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