Почему подешевели акции "Мегафона"

Шведский оператор Telia выставил на продажу часть принадлежащих ему акций компании "Мегафон". Шведская компания планировала реализовать примерно 35 млн акций "Мегафона" (это 5,65% акций компании), но затем количество бумаг было увеличено до 38,5 млн штук (6,2% от капитала мобильного оператора).

После продажи доля шведской компании в "Мегафоне" сократится с 25,17% до 19,5%.

Другими акционерами "Мегафона" являются компания USM Group Алишера Усманова (56,32%), MICL (3,92%), а в свободном обращении находится 14,59% акций компании.

Почему происходит продажа бумаг

Продажа акций российского мобильного оператора не стала неожиданностью. Telia еще в сентябре 2015 года начала говорить о намерении сокращать свое присутствие в Центральной Азии, чтобы сосредоточиться на развитии в странах Северной Европы.

Telia намерена продавать свою долю в "Мегафоне" несколькими траншами, первый из них — в 2017 году. Следующий транш продавец реализует в течение шести месяцев.

Многие компании из развитых стран стараются сокращать свое присутствие на развивающихся рынках, объяснил ТАСС аналитик банка "Уралсиб" Константин Белов. "Они выходили на развивающиеся рынки, когда видели потенциал роста, которого не было на родных рынках, — говорит он. — Сейчас в нашем регионе роста ждать не стоит, и инвесторы уходят".

Telia уходит из стран СНГ и Турции, уточнил аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. "Это реорганизации активов. Каких-то объективных причин, например проблем у материнской компании, нет", — рассказал он ТАСС.

Возможно, что продажа акций оператора связана с ужесточением регулирования телеком-сферы на постсоветском пространстве, предполагает аналитик. "Телеком-операторы все больше зарабатывают на передаче мобильных данных, мобильном интернете, а власти все больше хотят регулировать эту сферу, что размывает стоимость бизнеса. Его сложнее продать из-за регулятивных ограничений", — говорит Нигматуллин.

Улучшение макроэкономических показателей также сыграло свою роль, считает аналитик "Открытие Брокер". "Инвесторы не ждут стабильного долгосрочного роста, и момент укрепление рубля — это хорошее окно возможностей для продажи, — говорит эксперт. — Если рубль ослабнет, то мобильный оператор может подешеветь".

Пользователям "Мегафона" важно понимать, что смена одного из собственников мобильного оператора не связана с какими-то проблемами компании и не должна отразиться на услугах или тарифах.

Почему падает цена акций

На фоне продажи Telia 6,2% российского мобильного оператора акции "Мегафона" упали на 6,7%. Тому есть несколько причин, говорят аналитики.

Первая причина — это способ продажи акций. Telia воспользовалась ускоренным букбилдингом. Это означает, что инвестбанки — организаторы сделки собирают заявки инвесторов на покупку в течение короткого времени, обычно одного дня. В рамках этой процедуры компания и организаторы не выставляют диапазон цен, внутри которого будут принимать заявки. Инвесторами подаются заявки по предпочтительной для них цене, после чего определяется цена отсечения бумаги, ниже которой заявки удовлетворены не будут.

При букбилдинге, как правило, бумаги торгуются ниже рынка, говорят эксперты. Так, на закрытии торгов Московской биржи 2 октября акции "Мегафона" продавались по 639 рублей за бумагу. Шведская компания была готова продавать бумаги по 585 рублей за акцию. Таким образом, дисконт к биржевой цене составил бы 8,45%, или 54 рубля за бумагу. По факту утром 3 сентября цена акции опустилась до 596 рублей, то есть она стоила на 6,7% меньше, чем днем ранее.

Вторая причина снижения цены — объем продаваемых акций "Мегафона". "Сложно быстро продать примерно 40% акций компании, находящихся в свободном обращении", — пояснил Константин Белов. Продать его можно с размещением ниже рынка, потому что нужно убедить в необходимости покупки бумаг слишком большое количество людей.

Третья причина снижения стоимости бумаг "Мегафона" — это ожидания инвесторов. Они полагают, что и новые пакеты акций продавец выставит на торги с дисконтом, отметил Тимур Нигматуллин. Скорее всего, из-за спекулятивного давления цена акций "Мегафона" будет снижаться, пока продавец не объявит условия следующей продажи, полагает он. После этого инвесторы единоразово заложат снижение акций "Мегафона" в стоимость. Пока такого понимания нет, акции так и будут снижаться в среднесрочной перспективе, пояснил эксперт.

Мария Селиванова