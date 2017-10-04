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Путин: электромобили уступают в экологичности газомоторному транспорту

Экономика и бизнес
4 октября, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Президент отметил, что "первичный источник электрогенерации пока в значительной степени это уголь и топочный мазут, только отчасти газ"

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает транспорт на газомоторном топливе более экологичным, чем электромобили.

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"Электромобили - действительно весьма экологичный вид транспорта, но ведь для того, чтобы подключиться к электрической сети и запитать батарею, аккумулятор, нужно выработать эту электроэнергию, а для этого нужен первичный источник. Сегодня в мире таким первичным источником номер один является даже не нефть, а уголь", - сказал глава государства на Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя".

По мнению Путина, "надо двигаться к тому, чтобы возобновляемые источники энергии выходили на первое место в системе генерации, но это будет не раньше, чем на рубеже после 30 лет". "Пока мы не знаем, как это будет, потому что технологии использования того же угля, нефти тоже улучшаются", - добавил он. Президент также привел оценки экспертов, которые считают, что "сегодняшний энергобаланс все-таки будет сохраняться в основном".

"В этой связи хотел бы отметить, что такой вид топлива как газомоторное топливо, на наш взгляд, является гораздо более высокоэкологичным, чем электромобили", - сказал глава государства. Он пояснил: "Первичный источник электрогенерации пока в значительной степени это уголь и топочный мазут, только отчасти газ, а газомоторное топливо, если прямо будет использоваться в автомобильном транспорте, то тогда в целом это будет более зеленая энергетика, чем просто электромобиль".

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