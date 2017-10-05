Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минсельхоз: экспорт сахара из России в 2017-2018 сельхозгоду составит 700 тыс. т

Экономика и бизнес
5 октября, 11:46 UTC+3

По словам директора департамента растениеводства Петра Чекмарева, в этом году можно смело экспортировать и 1 млн т

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россия экспортирует в 2017-2018 сельхозгоду 700 тыс. т сахара, но может увеличить и до 1 млн т.

Смотрите также

Чем грозит снижение цен на рынке сахара в России

Об этом говорится в материалах Минсельхоза РФ, представленных к выступлению директора департамента растениеводства министерства Петра Чекмарева на форуме "Золотая осень".

По данным, представленным в материалах Минсельхоза, экспорт сахара в 2017 -2018 сельхозгоду составит 700 тыс. т, что более чем в 2 раза больше показателей прошлого года. При этом отмечается, что экспорт может вырасти до 1 млн т.

"Экспортеры, производители должны сделать большую работу, чтобы экспортировать 700 тыс. т сахара. Смело можно экспортировать и 1 млн т", - отметил Чекмарев.

Минсельхоз прогнозирует производство сахара в 2017-2018 сельхозгоду на уровне 6,5 млн т.

Смотрите также

Россия может ограничить ввоз сахара из Белоруссии и Казахстана

Губернатор Кубани заявил об увеличении площади земли под сахарную свеклу

Эксперт: Россия в текущем году может поставить на экспорт 350 тыс. т сахара

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
2
Миклушевский сообщил о своей новой работе в Москве
3
СБУ решила выдворить в РФ сотрудника НТВ Вячеслава Немышева
4
Лидер "Джебхат ан-Нусры" после удара ВКС России в Сирии впал в кому
5
Неизвестные в медицинских масках устроили стрельбу, пытаясь ограбить банк на севере Москвы
6
Украина разочарована фактом приобретения Польшей угля из Донбасса
7
Центральный участок зеленой ветки московского метро будет закрыт 8 октября
Темы дня
Новости партнеров
Реклама