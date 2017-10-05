Минсельхоз: экспорт сахара из России в 2017-2018 сельхозгоду составит 700 тыс. т

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россия экспортирует в 2017-2018 сельхозгоду 700 тыс. т сахара, но может увеличить и до 1 млн т.

Об этом говорится в материалах Минсельхоза РФ, представленных к выступлению директора департамента растениеводства министерства Петра Чекмарева на форуме "Золотая осень".

По данным, представленным в материалах Минсельхоза, экспорт сахара в 2017 -2018 сельхозгоду составит 700 тыс. т, что более чем в 2 раза больше показателей прошлого года. При этом отмечается, что экспорт может вырасти до 1 млн т.

"Экспортеры, производители должны сделать большую работу, чтобы экспортировать 700 тыс. т сахара. Смело можно экспортировать и 1 млн т", - отметил Чекмарев.

Минсельхоз прогнозирует производство сахара в 2017-2018 сельхозгоду на уровне 6,5 млн т.