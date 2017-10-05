"АвтоВАЗ" нарастил продажи за сентябрь на 23,8%

Следующая встреча Шляхтина с рабочей группой IAAF пройдет в конце октября - начале ноябряСпорт 5 октября, 14:58
Счастье работать в КозельскеВ стране 5 октября, 14:55
Актриса и писательница Анн Вяземски скончалась во ФранцииКультура 5 октября, 14:48
В Башкирии зацвела сирень, в Якутии растаял снегВ стране 5 октября, 14:48
Путин оценил свою беседу с королем Саудовской Аравии как "предметную и доверительную"Политика 5 октября, 14:41
По итогам I-III кварталов ДОНСТРОЙ достиг максимальной в истории компании выручкиНовости партнеров 5 октября, 14:27
Гэн Липин открыла на Урале субфорум Всемирного форума женщин - президентов университетовНовости партнеров 5 октября, 14:20
Погрузка нефтепродуктов Омским НПЗ в январе-сентябре 2017 г. составила 9,6 млн тоннТранспорт 5 октября, 14:08
Нобелевская премия по литературе присуждена Кадзуо ИсигуроКультура 5 октября, 14:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" увеличил продажи за сентябрь на 23,8%, до 28,263 тыс. автомобилей LADA по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.
При этом за девять месяцев на российском рынке реализовано 221,21 тыс. автомобилей LADA, что превышает прошлогодние показатели на 16,5%, добавили в компании.
Самой востребованной у покупателей остается LADA Granta - за 9 месяцев продано более 67,7 тыс. автомобилей этого семейства, прирост по отношению к 2016 году составил 6,4%. На втором месте по популярности - LADA Vesta. Продажи этой модели за 9 месяцев выросли на 46%, до 54,64 тыс. автомобилей.
При этом по темпам роста спроса лидирует городской кроссовер LADA XRAY: его продажи с начала года взлетели на 81,3%, до 23,98 тыс. авто.
В сегменте коммерческих автомобилей "АвтоВАЗ" продал почти 6,82 тыс. машин, что на 21,5% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.
Ранее глава "АвтоВАЗ" Николя Мор сообщал, что производитель в 2017 году планирует нарастить продажи на 10%, до 290 тыс. автомобилей. Он также подчеркнул, что автомобильный рынок в России может вырасти до 1,5 млн авто в 2017 г. По его словам, "АвтоВАЗ" намерен удерживать долю рынка в 20%.
В 2017 году компания планирует произвести 495 тыс. автомобилей и сборочных комплектов.
"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель альянса Renault - Nissan, автозавод в Тольятти является одним из крупнейших в мире, который выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами - Lada, Renault, Nissan и Datsun.