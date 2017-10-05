"АвтоВАЗ" нарастил продажи за сентябрь на 23,8%

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" увеличил продажи за сентябрь на 23,8%, до 28,263 тыс. автомобилей LADA по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

При этом за девять месяцев на российском рынке реализовано 221,21 тыс. автомобилей LADA, что превышает прошлогодние показатели на 16,5%, добавили в компании.

Самой востребованной у покупателей остается LADA Granta - за 9 месяцев продано более 67,7 тыс. автомобилей этого семейства, прирост по отношению к 2016 году составил 6,4%. На втором месте по популярности - LADA Vesta. Продажи этой модели за 9 месяцев выросли на 46%, до 54,64 тыс. автомобилей.

При этом по темпам роста спроса лидирует городской кроссовер LADA XRAY: его продажи с начала года взлетели на 81,3%, до 23,98 тыс. авто.

В сегменте коммерческих автомобилей "АвтоВАЗ" продал почти 6,82 тыс. машин, что на 21,5% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Ранее глава "АвтоВАЗ" Николя Мор сообщал, что производитель в 2017 году планирует нарастить продажи на 10%, до 290 тыс. автомобилей. Он также подчеркнул, что автомобильный рынок в России может вырасти до 1,5 млн авто в 2017 г. По его словам, "АвтоВАЗ" намерен удерживать долю рынка в 20%.

В 2017 году компания планирует произвести 495 тыс. автомобилей и сборочных комплектов.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель альянса Renault - Nissan, автозавод в Тольятти является одним из крупнейших в мире, который выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами - Lada, Renault, Nissan и Datsun.