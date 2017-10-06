Лихачей на дорогах будут наказывать "народные инспекторы"

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КОАП), одобренные кабинетом министров, разрешают принимать в качестве официального доказательства нарушения правил дорожного движения (ПДД) сделанные гражданами фотографии и видеозаписи.

Видеозаписи станут основанием для штрафов. Механизм "народного инспектора" должен заработать уже через год.

Опыт Москвы и Казани

"Законопроект — это правовое основание для использования специального программного обеспечения", — рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков (в 2005 году он создал общественное движение автомобилистов "Свобода выбора".

В Москве и Татарстане уже используются аналогичные программы — "Помощник Москвы" и "Народный инспектор" соответственно.

Проблема в том, что они работают некорректно — их применение не соответствует нормам федерального законодательства. "В нем предусмотрено использование видеофайлов только в системах автоматической фото- и видеорегистрации. А когда человек "с руки" снимает, с телефона, то это никакого отношения к автоматической фиксации не имеет", — говорит Лысаков. В итоге ряд судов Татарстана, в которые обращались автомобилисты, обвиняемые в нарушениях ПДД, зафиксированных на видео "на коленке", отменяли назначенные штрафы.

Сейчас, чтобы привлечь водителя к ответу, зафиксировав нарушение обычным видеофайлом, человек должен прийти в ГИБДД и написать заявление с просьбой привлечь водителя-лихача к ответственности, пояснил Лысаков.

"Проверив этот видеофайл, — различимость номера, букв, цифр, цвет и модель машины, этот штраф могут назначить, — говорит он. — Но предварительно автоинспектор должен вызвать нарушителя и составить протокол".

"Письмо счастья" прилетит автоматически

Изменения в КОАП позволят привлекать лиц, нарушивших ПДД, к административной ответственности без составления протокола на основании данных средств фото- и видеофиксации, которые будут отправлять граждане, рассказал министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. То есть лихачи автоматически на основании видеозаписи будут получать требование уплатить штраф.

С начала года граждане уже направили в ГИБДД более 110 тыс. фотографий и видеороликов с нарушениями ПДД, отметил Абызов.

На "правильном" видеозаписывающем устройстве должно быть установлено специализированное бесплатное программное обеспечение, рассказал Абызов.

Это позволит исключить возможность монтажа, которая допускается при обычной съемке на телефон.

Далее запись будет в автоматическом режиме отправляться в ГИБДД с определением геолокации и времени нарушения.

Причем отправить запись с нарушением ПДД гражданин сможет только после регистрации на портале госуслуг, указав в том числе свои имя, отчество и фамилию.

С помощью механизма "народного инспектора", по словам министра, можно будет фиксировать наиболее опасные нарушения, такие как выезд на полосу встречного движения, проезд на красный свет, непропуск людей на пешеходном переходе, агрессивное вождение, нарушения при пересечении ж/д переездов.

Видеорегистратор против смартфона

Если штраф при видеофиксации нарушений ПДД с помощью видеорегистраторов вопросов у экспертов не вызывает, то фотофиксация нарушений и видеозапись на телефон могут быть основанием для споров, считает Вячеслав Лысаков.

Так, при видеофиксации неправильной парковки нужно снять номер машины, номер дома, у которого стоит автомобиль, должно быть хорошо видно, где что находится. С помощью фото сделать это очень сложно. "Я считаю, что не надо программу фотонарушений правил парковки подтягивать к программе видеофиксации нарушений", — говорит он.

Видеозапись со смартфона плоха тем, что она не ведется в непрерывном режиме, как на видеорегистраторе, пояснил Лысаков. "Во время движения в динамике вы ничего инсценировать не можете. И если эта программа будет применима только для видеорегистраторов, в этом будет огромный профилактический эффект", — добавил он.

Задание на год

Для того чтобы "народный инспектор" действительно начал работать, необходимо обеспечить соответствующую инфраструктуру.

Во-первых, создать и оттестировать мобильное приложение. Во-вторых, развернуть инфраструктуру портала госуслуг.

Кабинет министров планирует потратить за три года более 2,5 млрд рублей на создание этой инфраструктуры. "Но с учетом того, что "народный инспектор" будет в том числе помогать собирать штрафы, это частично компенсирует затраты правительства", — сказал Абызов.

Одобренный законопроект будет внесен в Госдуму, рассказал Абызов. "И мы его, несомненно, поддержим", — говорит Вячеслав Лысаков.

После принятия закона разрабатывать программное обеспечение будут Минсвязи и МВД, добавляет депутат. Необходимо будет создать рабочую группу, в которую войдут метрологи, специалисты по административному праву, сотрудники МВД из департаментов по защите информации и обеспечению безопасности дорожного движения, "чтобы максимально предусмотреть невозможность наказания невиновного водителя", сказал депутат.

Мария Селиванова