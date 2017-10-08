"ВИМ-Авиа" завершила активную фазу перевозок пассажиров

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" в субботу выполнила восемь рейсов, завершив активную фазу перевозок пассажиров. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Минтранса.

"7 октября "ВИМ-Авиа" выполнила восемь рейсов, которыми перевезено 839 человек", - говорится в сообщении. Полеты осуществлялись из Римини и Брюсселя во Внуково, а также из Внукова в Магадан и Сиань, отмечается в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что 8 октября в расписании авиакомпании "ВИМ-Авиа" шесть рейсов, а до 15 октября будут выполняться единичные регулярные рейсы, преимущественно в города Дальнего Востока. "Авиакомпанией "ВИМ-Авиа" завершена активная фаза перевозок пассажиров", - отмечается в сообщении.

По информации министерства, достигнуты договоренности с другими авиакомпаниями до 28 октября принимать пассажиров с билетами "ВИМ-Авиа" на свободные места в самолетах, осуществляющих рейсы на Дальний Восток.