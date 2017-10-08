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"ВИМ-Авиа" завершила активную фазу перевозок пассажиров

Экономика и бизнес
8 октября, 11:50 UTC+3

В субботу авиакомпания выполнила восемь рейсов из Римини и Брюсселя во Внуково, а также из Внукова в Магадан и Сиань

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" в субботу выполнила восемь рейсов, завершив активную фазу перевозок пассажиров. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Минтранса.

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"7 октября "ВИМ-Авиа" выполнила восемь рейсов, которыми перевезено 839 человек", - говорится в сообщении. Полеты осуществлялись из Римини и Брюсселя во Внуково, а также из Внукова в Магадан и Сиань, отмечается в сообщении ведомства. 

При этом отмечается, что 8 октября в расписании авиакомпании "ВИМ-Авиа" шесть рейсов, а до 15 октября будут выполняться единичные регулярные рейсы, преимущественно в города Дальнего Востока. "Авиакомпанией "ВИМ-Авиа" завершена активная фаза перевозок пассажиров", - отмечается в сообщении.

По информации министерства, достигнуты договоренности с другими авиакомпаниями до 28 октября принимать пассажиров с билетами "ВИМ-Авиа" на свободные места в самолетах, осуществляющих рейсы на Дальний Восток.

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