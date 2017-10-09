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Россия и Алжир заключат несколько соглашений о сотрудничестве во время визита Медведева

Экономика и бизнес
9 октября, 2:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Российский премьер уверен, что его визит в Алжир "послужит дальнейшему укреплению дружбы и взаимовыгодного партнерства" между двумя странами

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия и Алжир планируют подписать несколько соглашений о сотрудничестве, страны намерены наверстать упущенные возможности в развитии взаимодействия. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью информационному агентству APS накануне визита в Алжир.

"К сожалению, после распада СССР оказались свернуты многие амбициозные проекты. Теперь мы наверстываем упущенное", - сказал председатель российского правительства. Он уверен, что его визит в Алжир "послужит дальнейшему укреплению дружбы и взаимовыгодного партнерства между Россией и Алжиром". Медведев сообщил, что "в планах - подписание нескольких документов о сотрудничестве в различных областях".

По его оценке, "Алжир играет большую роль в Северной Африке, это одно из ключевых государств в стратегически значимом регионе". "И что особенно важно для России - очень надежный, открытый к сотрудничеству по многим направлениям партнер", - добавил глава кабинета министров РФ. Он признался, что рад снова побывать в Алжире, в котором не был семь лет.

База для развития сотрудничества

"В апреле 2001 года между нашими странами была подписана Декларация о стратегическом партнерстве, которая дала развитию двусторонних отношений новый импульс. И сегодня, оценивая прошедшие с тех пор полтора с лишним десятилетия, могу уверенно сказать: наши страны успешно сотрудничают во многих сферах - от энергетики до международной политики", - отметил Медведев.

Он напомнил, что партнерство России и Алжира насчитывает не одно десятилетие. "Шестьдесят лет назад на вашей земле шла борьба за освобождение от колониального господства. Бойцы алжирской армии противостояли мощному противнику, который превосходил их во всех смыслах - и военном, и технологическом, и геополитическом. Однако алжирцы отстояли свое право на свободную жизнь, на построение независимого государства, на свои мечты", - констатировал российский премьер.

По его мнению, "это стремление к независимости, воля к победе роднит наши народы". "Поэтому неудивительно, что в тот сложный период наша страна оказалась рядом. Советский Союз стал первым государством в мире, которое признало независимость Алжира и поддержало молодую республику", - сказал председатель правительства РФ.

"Мы помогли военными специалистами и техникой. С начала 1960-х годов СССР предоставил Алжиру государственные кредиты на экономическое развитие, значительные деньги. Советские инженеры помогали отстраивать алжирскую инфраструктуру. Были построены металлургические предприятия в Эль-Хаджаре, Аннабе, ТЭС в Жижеле, газопровод Альрар - Тинфуйе - Хасси-Мессауд, плотины Бени-Зид и Тилездит", - перечислил Медведев.

Он также упомянул помощь СССР в создании четырех вузов в Алжире, строительстве и расширении 40 учебных профессиональных центров. "Сейчас почти 20 тыс. выпускников наших гражданских и военных вузов работают в Алжире", - сказал российский премьер.

 

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